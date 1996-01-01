Железнодорожники докупили пакет акций "Востокбизнесбанка"

ОАО "ТрансКредитБанк" теперь стал почти единственным владельцем ООО КБ "Востокбизнесбанк" (г. Владивосток). Как сообщает РИА "Восток-Медиа", официальное уведомление об этом было напечатано в бюллетене "Реформа" Российского фонда федерального имущества.

Как сказано в документе, в пользу ТрансКредитБанка отчуждается 21,29% акций, ранее принадлежавших государству. Цена сделки составила более 17,75 млн руб. Уставный капитал банка составляет 28,1 млн руб. Ранее ТрансКредитБанк владел долей в 78,67% акций. Соответственно сегодня его пакет вырос практически до ста процентов. Как считают в компании, приобретение государственной доли в капитале Востокбизнесбанка позволит обеспечить интересы ОАО "Российские железные дороги" и его основного предприятия в регионе - ОАО "ДВЖД", которое является клиентом и партнером ТрансКредитБанка.