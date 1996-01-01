Россияне, так же, как и весь мир, не прочь обмануть страховую компанию

Обманывать страховые компании можно - подобную позицию, согласно опросу, проведенному Всероссийским союзом страховщиков совместно с ВЦИОМ, разделяет почти половина россиян.

В этом граждане России оказались солидарны с жителями США и Европы, которые также полагают, что в мелких хитростях при общении со страховщиками нет ничего страшного, сообщает газета "Известия". На вопрос об отношении к намеренному увеличению суммы ущерба при обращении в страховую компанию или заявлению об ущербе, которого на самом деле не было, большая часть опрошенных россиян (44%) заявила, что не считает это преступлением. При этом 10% опрошенных россиян утверждают, что лично знакомы с людьми, которые обманывали страховые компании.

Большая часть потенциальных или уже состоявшихся мошенников оправдывала свою позицию тем, что страховые компании сами стараются обмануть клиентов и снизить выплаты в случае наступления страхового случая. Еще часть опрошенных считает, что ОСАГО ввели без согласия автовладельцев, и поэтому обман страховщика является некой формой протеста.