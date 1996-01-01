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Автогражданка приносит прибыль почти трем четвертям страховщиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На грани рентабельности или за ее пределом работает почти четверть страховщиков обязательной автогражданской ответственности, подсчитали актуарии для страхнадзора. Как сообщают "Ведомости", ситуация складывается в пользу крупных компаний и менее драматична, чем ожидалось, отмечают эксперты.

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) решила исследовать проблему убыточности ОСАГО с помощью актуариев - сотрудников механико-математического факультета МГУ, Независимого актуарного информационно-аналитического центра и Союза страховщиков Урало-Сибирского соглашения, заказав им анализ трехлетнего периода действия закона об обязательной автогражданке.

Результаты ФССН опубликовала в докладе "О ходе реализации закона "Об ОСАГО" в 2003-2006 гг.". Итоги исследования убыточности участников рынка ОСАГО впечатляют. Так, за год удвоилось (с 1,9% от общего количества компаний на рынке до 3,7%) число страховщиков, у которых выплаты по автогражданке превышали премии. С 0,6% до 5,6% выросла доля компаний с уровнем выплат более 77% и с 5% до 18% - доля компаний с коэффициентом выплат от 60% до 77%. Всего 27% участников рынка ОСАГО приблизились к критическому порогу убыточности или преодолели его. В докладе приводится список из 20 компаний, имеющих максимальный коэффициент выплат в первом полугодии 2006 г.

Из этих 20 компаний 16 сокращают объем бизнеса в сегменте ОСАГО. При этом лишь пять страховщиков из этой двадцатки зарегистрированы в Москве, что косвенно подтверждает опасения о возможном уходе с рынка региональных компаний, отмечается в докладе.

Крупным федеральным компаниям проще регулировать уровень убыточности, ведь у них премии и выплаты более сбалансированы, а значит, и убыточность не достигает критической отметки, констатирует Владимир НОВОСЕЛОВ, заместитель управляющего директора по организации продаж "Энергогаранта".

По его мнению, наряду с региональными компаниями высокой убыточностью страдают страховщики, прекратившие заниматься ОСАГО: новых поступлений у таких страховщиков нет, а платить по страховым случаям приходится.

За три года работы ОСАГО самыми убыточными транспортными средствами оказались троллейбусы (коэффициент убыточности - 118%), такси (101%), автобусы (79%) и трамваи (73%). Эти цифры даже слишком оптимистичные, говорит замгендиректора Страхового Дома ВСК Евгений УФИМЦЕВ. В росте убыточности среди прочего виновата инфляция, уверяет он.

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