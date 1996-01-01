"Михайловский бройлер" под защитой ВСК

В последние годы все больше предприятий выбирают в качестве защиты от различных опасностей и непредвиденных ситуаций - страхование. На протяжении нескольких лет ЗАО "Михайловский бройлер" сотрудничает с Дальневосточным филиалом Страхового Дома ВСК.

Данное сотрудничество позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Под страховой защитой находятся имущество предприятия, птица, автотранспорт. Когда выбирали страховщика, мы, прежде всего, обращали внимание на его опыт работы на рынке, стабильность, надежность, оперативность в принятии решений и гибкую систему тарифных ставок. Высокопрофессиональный подход к страхованию и качество произведенных выплат являются отличительными чертами работы Страхового Дома ВСК. Это надежный деловой партнер.

Поздравляю коллектив ВСК с юбилеем. Желаю, чтобы реализовались Ваши самые большие планы.

Г. В. ПАТРУШЕВ, генеральный директор ЗАО "Михайловский бройлер".