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ВСК - надежный партнер Сбербанка
Приморское отделение №8635 Сбербанка России обеспечивает финансовую поддержку развитию бизнеса своих клиентов, предлагая им банковские услуги самого современного уровня.
В целях эффективного управления кредитными рисками при оформлении обеспечения обязательств клиента в форме залога имущества в Банке разработаны и действуют требования к его страхованию. Одним из основных партнеров Банка является Страховой Дом ВСК. ВСК представляет страховую защиту имуществу Банка и его сотрудникам, которые застрахованы по добровольному медицинскому страхованию. Надежность, внимание к интересам клиента, высокое качество предоставляемых услуг - это те свойства, которые характеризуют компанию и которые мы ценим в нашем партнерстве.
Поздравляем коллектив ВСК с 15-летием работы на страховом рынке. Желаем достижения всех поставленных целей, успехов и процветания.
О. В. ДОЛГОВА, уполномоченный представитель Сбербанка России по управлению Приморским отделением №8635.
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