"КапиталЪ" откроет филиалы во Владивостоке и Хабаровске

Правление страховой группы "КапиталЪ" приняло принципиальное решение о расширении своего присутствия в регионах Российской Федерации, сообщает "Финмаркет".

Компания в ближайшей перспективе намерена охватить филиальной сетью практически всю территорию страны. В ближайшие месяцы, как указывается в пресс-релизе страховой группы, планируется открытие филиалов компании в Омске, Кемерово, Красноярске, Иркутске, Барнауле. Не исключается и продвижение компании на Дальний Восток - в Хабаровск, Владивосток.