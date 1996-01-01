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"Промсвязьбанк" открыл филиал в Хабаровске
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
АКБ "Промсвязьбанк" открыл филиал в Хабаровске, сообщает пресс-служба банка. Новый филиал "Промсвязьбанка" предоставляет полный перечень услуг как для физических, так и для юридических лиц. Частным клиентам филиал предлагает все виды кредитования, предлагаемые банком.
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