АКБ "Промсвязьбанк" открыл филиал в Хабаровске, сообщает пресс-служба банка. Новый филиал "Промсвязьбанка" предоставляет полный перечень услуг как для физических, так и для юридических лиц. Частным клиентам филиал предлагает все виды кредитования, предлагаемые банком.