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Рост ВВП за 2006 год составил 6,7%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в 2006 г. по сравнению с 2005г. вырос на 6,7% и составил в рыночных ценах 26 трлн 621,3 млрд руб., говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстат) РФ.

В 2005 г. рост данного показателя составил 6,4%. Напомним, что прогноз Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ по ВВП на 2006 г. был на уровне 6,8%.

В конце декабря 2006 г. МЭРТ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2007-2010 гг. В 2007 г. рост ВВП, по уточненному прогнозу, составит 6,2% (было запланировано 6%), в 2008 г. - 5,9% (было запланировано 5,8%), в 2009 г. - 6% (5,9%), в 2010 г. - 6,1% (ранее прогноза по этому году не было).

Повышение прогноза по ВВП было связано с корректировкой динамики доходов федерального бюджета, а также с продолжающимся ростом инвестиций. Так, в соответствии с уточненным прогнозом в 2007 г. промпроизводство вырастет на 4,2%, в 2008 г. - на 4,5%, в 2009 г. - на 4,7%, в 2010 г. - на 4,7%.

Тем не менее даже исходя из этих прогнозов удвоение ВВП к 2010 году кажется сомнительным, о чем неоднократно говорил глава МЭРТ ГРЕФ. По прогнозам экспертов, для удвоения к 2010 г. ВВП России должен расти ежегодно не менее чем на 7,2%.

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