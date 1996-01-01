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Экономического чуда в России я не ожидаю
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений ЯСИН, комментируя заявление главы Минфина РФ Алексея КУДРИНА об "экономическом чуде" в стране, полагает, что не следует в очередной раз устраивать гонку ускорения прироста ВВП. "Экономического чуда в России я не ожидаю", - заявил он в интервью информагентствам.
"В ближайшие год-два мы будем иметь достаточно высокие темпы экономического роста. Возможно, будет большой приток инвестиций, но проблема заключается в том, что в России просто больших денег недостаточно - нужна квалифицированная рабочая сила, а ее сегодня найти трудно, она оказывается очень дорогой", - пояснил экономист.
По мнению Ясина, "главная задача на сегодня - не устраивать очередную гонку ускорения, а работать систематически над усовершенствованием государственных институтов, над повышением культуры, над осуществлением реформ, не думая о том, чтобы завтра у нас было 7% или 10% прироста - это должно получиться само собой".
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