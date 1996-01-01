Изменения в подходах происходят постоянно

Успеху Сбербанка, по мнению директора Управления кредитования Дальневосточного Банка Сбербанка России Андрея КОМОГОРЦЕВА, способствует качество услуг и активность на рынке. И работа банка по предоставлению кредитов на текущую деятельность и реализацию инвестиционных проектов хорошо известна предприятиям Дальнего Востока. А вот о новых продуктах для девелоперов и для малого бизнеса директор управления рассказал "ДК".

- Андрей Геннадьевич, каковы итоги прошлого года?

- У нас значительно увеличились объемы кредитования. За год кредитный портфель Дальневосточного Банка Сбербанка России вырос на 8,4 млрд руб. Причем такой существенный рост произошел в основном за счет привлечения новых заемщиков. В течение года на кредитование в банк привлечено более 500 предприятий. В том числе и таких крупных, как "Дальмостострой", "Дальспецстрой", "Дальстроймеханизация", ОАО "Влад-Пиво", ООО "Лэкс Ко, Лтд" и другие.

Еще одна тенденция прошлого года - бурное развитие сотрудничества с лизинговыми компаниями. Такими, как "Универсальная Лизинговая Компания" (Хабаровск) , "СДМ-Трейдинг" (Хабаровск), "Дальмашлизинг" (Хабаровск), "Сахалинская лизинговая компания" (Южно-Сахалинск), "Русско-Тихоокеанская лизинговая компания" (Владивосток). Использование заемных средств Сбербанка позволяет им активно наращивать клиентскую базу. В частности, в прошлом году с нашим участием прошли сделки по переводу на баланс компании "Дальмашлизинг" двух Ту-214 - самолетов, полученных ранее "Дальавиа" по лизингу через одну из московских лизинговых компаний. В рамках сотрудничества с "УЛК" профинансирована сделка по приобретению вертолетов для авиакомпании "Восток", приобретено современное оборудование для модернизации предприятий "Парк-Групп".

- В настоящий момент Дальневосточный Банк Сбербанка России вправе самостоятельно принимать решения по кредитам до $50 млн. Оказалась ли востребована кем-то из заемщиков эта сумма?

- Несколько предприятий приблизились к этой величине - энергетики Дальнего Востока, "Амурметалл", предприятия группы компаний "Синергия", "Парк-Групп", "Трансбункер", "Альянс". Но такие суммы кредитов - скорее исключение. Средняя величина сделок лежит в пределах нескольких десятков миллионов рублей.

- А если сравнивать ситуацию, которая сложилась сегодня с тем, что было два и три года назад: какие изменения видны?

- Предприятия гораздо охотнее берут кредиты под инвестиционные проекты. Особенно это касается сделок, связанных с покупкой и строительством недвижимости. При этом банк постоянно улучшает условия для клиентов. Так, сегодня мы участвуем в финансировании проектов как на начальной стадии, так и по ходу реализации. И еще - если в прошлые годы 70% финансировал банк, 30% составляли собственные средства заемщика, то сегодня это 80 к 20. Доля заемщика уменьшена.

Кроме того, в банке постоянно пополняется линейка кредитных продуктов. В этом году, например, начали активно работать по кредитованию девелоперов - предприятий, которые инвестируют средства в коммерческую недвижимость и получают доходы от сдачи ее в аренду. Сегодня таким предприятиям мы можем выдать кредит в объеме 80% от рыночной стоимости недвижимости, если окупаемость проекта подтверждается финансовыми потоками от эксплуатации. Кредиты предоставляем на срок до 15 лет.

- Речь идет о строящихся объектах или построенных?

- Строящиеся объекты мы кредитуем по другим программам. В данном случае объект должен быть построен и пущен в эксплуатацию. Но при выдаче кредитных средств по этой программе мы не отслеживаем их дальнейшее использование, поэтому заемщик может направить их как на текущие расходы, так и на реализацию новых проектов. То есть предприятие может приобрести или отремонтировать еще какой-нибудь объект.

- Под какие проценты предлагаете финансирование?

- В нашем случае процентная ставка зависит от экономики предприятия, ситуации на рынке, величины кредитных рисков и т.д. Но наши ставки конкурентны, иначе кредитный портфель не рос бы такими темпами.

- На ваш взгляд, девелоперам выгодно привлекать деньги именно этим способом?

- Девелоперский бизнес высокодоходен, но срок окупаемости проектов порой велик. Именно поэтому для них важен срок кредитования. А во-вторых, по этой программе требуется сокращенный пакет документов. Если раньше совместная с банком подготовка документов на инвестиционные кредиты могла длиться несколько месяцев, то сегодня это занимает не более недели. Еще одним преимуществом программы является то, что обеспечением выступает сам объект недвижимости.

- На 80% финансируя инвестиционную сделку, как часто Сбербанк становится совладельцем бизнеса, выкупая часть акций предприятия на какое-то время?

- Никогда. Мы оцениваем экономику и выступаем в качестве кредитора, не вмешиваясь в бизнес заемщика. В единичных случаях мы принимаем в качестве обеспечения акции компании, но это делается для снижения риска и повышения вероятности реализации проекта.

- Какие еще основные тенденции 2006 года можете назвать?

- У нас произошло существенное улучшение условий, особенно по стоимости кредитования для компаний, которые являются нашими VIP-заемщиками. Это те компании, которые лояльны банку в течение нескольких лет, имеют положительную кредитную историю, определенный объем заимствований. С учетом того, что число крупных клиентов у нас растет, мы эту категорию постоянно расширяем. Дополнительно в 2006 году для наших клиентов были либерализованы условия по обеспечению кредита. Если раньше срок предоставления необеспеченных кредитов составлял до шести месяцев, то сегодня он увеличился до года.

Большим спросом у предприятий пользуется кредит на возмещение ранее понесенных затрат. Допустим, предприятие приобрело за счет собственных средств основные фонды (объект недвижимости, оборудование и т.д.), а в настоящий момент испытывает нехватку оборотных средств, мы производим ему возмещение ранее понесенных затрат, финансируя в стандартной пропорции: 80% на 20%. Причем затраты на проектно-сметную документацию, например, включаем в затраты, связанные с финансированием проекта со стороны заемщика. Кредит даем на срок до 7 лет и ставки предлагаем те же, что и по другим долгосрочным кредитам с возможностью снижения в зависимости от срока, оставшегося до погашения. Основанием к получению кредита в этом случае является документальное подтверждение затрат и права собственности на объект.

- Для того чтобы получить этот кредит, когда должны быть понесены затраты?

- Для хабаровской сети супермаркетов "Три толстяка" мы затратами посчитали те, что были произведены в течение двух предыдущих лет. В последние два года эта розничная сеть активно развивалась - покупались новые помещения под магазины. Мы все эти покупки собрали в один проект - развитие филиальной сети - и прокредитовали. Кстати, если покупка была совершена за счет кредита, но он погашен, мы считаем покупку сделкой, проведенной за счет собственных средств.

Досье К значимым проектам, реализуемым в настоящий момент на средства Дальневосточного Банка Сбербанка России, относятся: строительство первой очереди жилищного комплекса "Казачья гора" (Хабаровск), торгового центра "Мега" (Благовещенск), многоэтажной автостоянки - таможенного склада автомобилей во Владивостокском морском порту (Владивосток). Также в 2006 году банк возместил расходы по приобретению торгового центра ЦУМ (Хабаровск), выдал кредит на покупку самолетов для "Владавиа" через лизинговую компанию и др.

Еще одно бурно развивающее направление нашей деятельности - кредитование малого бизнеса. По всему Дальневосточному региону мы планомерно увеличиваем и число точек кредитования, и штат сотрудников. Так, в 2007 году в Хабаровске будут запущены еще две дополнительные площадки, где мы будем кредитовать малые предприятия. Результаты напрямую связаны с условиями обслуживания клиентов, созданными в том или ином регионе. Так, например, в Приморском крае, где под кредитование малого бизнеса изначально были выделены достаточные площади, сегодня темпы кредитования выше, чем в Хабаровске.

- Появятся ли на Дальнем Востоке Центры малого бизнеса Сбербанка наподобие тех, что действуют в центральной России?

- Центры малого бизнеса в центральной России расположены в бизнес-инкубаторах. Чаще всего это бизнес-центры - частные или муниципальные. Малые предприятия, которые арендуют в них площади, как правило, имеют льготную ставку по аренде и льготы по кредитованию. Сбербанк в таких центрах не только обслуживает клиентов, но и проводит для них обучающие семинары и тренинги по бизнес-планированию и финансам. Но на Дальнем Востоке бизнес-инкубаторов пока нет, поэтому в нашем случае Центрами малого бизнеса будут специализированные офисы со специалистами по кредитованию и обслуживанию представителей малого бизнеса. Там же будут проводиться семинары. В течение года мы планируем открыть по одному центру во всех крупных городах региона.

- Насколько выгодно Сбербанку заниматься кредитованием малого бизнеса?

- Что касается цифр, то прирост кредитного портфеля Дальневосточного Банка Сбербанка России по малому бизнесу за прошлый год составил 40%. За 2007 год - по самому пессимистичному прогнозу - портфель должен вырасти на 25%. То есть если на 1 января остаток портфеля составил 12 млрд руб., то на конец года он достигнет 14-15 млрд руб. Кстати, несмотря на то, что у банка появляется много крупных клиентов, доля малого бизнеса растет. Сегодня это уже 37% от общего портфеля. Хотя надо делать поправку на то, что среди этих клиентов есть предприниматели, которые к "малому бизнесу" относятся только по федеральному закону.

Средняя величина сделки с представителями малого бизнеса в зависимости от территории - от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. А сделок меньше 100 тыс. руб. в последнее время вообще нет. Спросом пользуются в первую очередь краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств. Ведь малый бизнес - это на 80% торговля и сфера услуг. Но растет и число длинных кредитов - до трех лет - на приобретение коммерческой недвижимости и техники.

При этом продукты, которые мы предлагаем, постоянно обновляются, а требования к заемщикам упрощаются. Тех, например, кому сегодня требуется кредит до 500 тыс. руб., мы кредитуем без залога и привязки к целевому использованию средств. Причем если для крупного бизнеса обязательное условие получения такого кредита - лояльность клиента к банку, то малый бизнес мы готовы по таким условиям прокредитовать и при первом обращении в банк.

- А как же риск невозврата? Увеличения числа просроченных кредитов не боитесь?

- Нет. По требованиям Сбербанка допустимая величина просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу не может превышать 1% от выданных ссуд. И на практике так оно и есть. Кроме того, если в крупном бизнесе могут быть ошибки, связанные с прогнозированием, с неправильными расчетами или подходами к производству, то малый бизнес более чутко реагирует на изменение конъюнктуры рынка.

По нашим оценкам, охват рынка кредитными продуктами в этом сегменте сегодня составляет около 20-30%, т.е. есть где расти, невзирая на то, что конкуренты вышли на этот рынок и запускают интересные программы. Пока места хватит всем.

- Кредитование фермерских хозяйств не планируете развивать?

- Да, в рамках программы по развитию малого бизнеса на селе. Но сложность заключается в том, что сельское хозяйство у нас развито слабо. Точнее, об экономике на селе мало кто знает. К нам приходят специалисты - животноводы и агрономы, которые знают, как можно вырастить, выкормить стадо, как можно достичь определенных надоев, но не имеют представления о финансовой документации для получения кредита. С малым бизнесом мы эту стадию лет десять назад проходили. Тем не менее кредиты фермерским хозяйствам выдаем, на покупку оборудования, на пополнение поголовья скота и т.д. Уже около 50 в портфеле есть. Кстати, по программе "Развития АПК" мы и нескольких крупных сельхозпроизводителей прокредитовали. Так, "Михайловский бройлер", например, за счет кредитов нашего банка построил завод по производству комбикорма.

- Насколько субсидируется ставка для сельхозпроизводителей?

- От 66% до 95% от ставки рефинансирования Банка России.

- А условия по кредитованию фермерских хозяйств сильно отличаются от стандартных?

- Да. Тем, кто подтверждает доходы, мы можем предоставить кредит до 500 тыс. руб. без обеспечения. А если берем залог, то его не страхуем, и стоимость имущества при оформлении в залог не дисконтируем.