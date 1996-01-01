Скидки и займы одним миром мазаны

- "ЗР" не раз рассказывал о кредитах, в том числе беспроцентных и без первого взноса. Но хотелось бы перейти к простой калькуляции и определиться, что же выгоднее: завести кредитную карту, взять обыкновенный кредит в банке, купить товар в рассрочку в магазине либо взять кредит в магазине, но через кредитного эксперта?

Стоит ли торопиться

- Первое, что должен уяснить для себя потенциальный заемщик, прежде чем бросаться в долговой омут с головой, - необходимость сравнительного анализа цен и комиссионных за ведение счета. Подчас в одном магазине техники товар после предоставления разнообразных скидок и рассрочек стоит дороже, чем его аналог в магазине, не предоставляющем никаких скидок.

Второе, кредит стоит брать на стоящую вещь из разряда крупных, а не на какой-нибудь телефон "суперновой модели", который может быть легко украден или потерян и т.д. Почему? Да потому что любая фирма, конечно же, соблюдающая все законные правила, страхует и свои, и ваши риски. Т.е. товар будет застрахован на время выплаты, иногда страхуются жизнь и здоровье страховщика. К примеру, возникли перепады напряжения, случился пожар либо воры проведали об обновках... При наличии страховки кредитор избавлен от необходимости возвращать оставшуюся сумму кредита. Так, обычно страховой взнос компании "Дальстар" при покупке товара в рассрочку в "В-Лазере" составляет 92 руб. и включает в том числе, страхование жизни, временной нетрудоспособности и хищение.

Сотовые телефоны, цифровые камеры рассматриваются как рискованный товар, его, соответственно, не страхуют, и в случае потери или кражи деньги, взятые в долг у компании, отдавать придется.

Калькуляция не помешает

Бывалый кредитор в своем арсенале должен иметь не только буклет о беспроцентных рассрочках либо кредитах без первого взноса, но и как подсказывает опыт, кредитную карту, которой также надо пользовать с умом.

К примеру, денег действительно нет, а окошко обновить желаете, и карточка у вас с накопительной скидкой имеется. Как быть?

Во-первых, многие фирмы круглый год предоставляют скидки в 3-5%. С накопительной картой такие скидки могут вырасти еще на 5 пунктов, но только если вы не воспользуетесь кредитом. Не имея возможности самостоятельно предоставить кредит, фирма предлагает несколько банков на выбор: один банк местный - и проценты чуть больше, другой же московский, и процент на первый взгляд у него меньше.

Платежи подобным банкам придется отправлять по почте до определенного числа, конечно же, за деньги. Причем процент за пересылку время от времени корректируется банком в сторону роста. Но если вы решите делать взносы больше, чем указано в договоре, то мало того, что проценты набегать не будут, еще придется ежемесячно платить за обслуживание счета. Правда, на бланках договора содержатся телефоны бесплатной горячей линии, где можно уточнить детали. Но механизм по пересылке денег все же подозрительный, тем более что эти банки имеют во Владивостоке свои филиалы. В чем удобство для клиента такого хитрого метода, до сих пор не ясно.

Выходит, если вдруг у желающего сделать покупку есть еще и кредитная карта, то более выгодно воспользоваться ею при расчете. Это возможно, если компания-продавец ненароком установила соответствующий вашей карте банковский терминал у себя в офисе. Комиссионные за перевод средств в данном случае не взимаются, как, например, за "обналичку" через банкомат. Плюс скидка будет действовать по накопительной карте. А если кредитная карта еще и с льготным сроком, обычно это 50 дней, и вы вернете долг раньше, то проценты и платить не придется.