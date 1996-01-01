Кредитная история: хранить 3 года

- Один мой знакомый рассчитался за кредит, отправил уведомление по почте и успокоился. А через некоторое время получил письмо из банка с уведомлением, что остался должен весьма приличную сумму. Оказалось, что у него был не погашен долг в 40 копеек, на которые за это время накрутили пеню. После этого случая мой знакомый зарекся связываться с банками, а тем более иметь с ними дело по почте. Разъясните, как не попасть в подобное положение.

- Понять сотрудников банков можно: с ростом объемов потребительского кредитования в России неизбежно растет объем невозвращенных кредитов в банковском секторе. О том, что увеличивается число проблемных долгов, говорят и цифры, предоставленные ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю. Задолженность физических лиц по кредитам выросла с 1 января 2006 года по 1 октября на 50,2% и составила 4396,5 млн руб.

В то же время специалисты банковского сектора в один голос утверждают, что приморцы ("физики" и "юрики") вполне кредитоспособные и в целом законопослушные заемщики, и сбавлять темпы кредитования они не намерены, т.к. эта статья отличается наибольшей доходностью.

Долг выплачен. Какие вопросы?

О законопослушных и пойдет речь. Сегодня мало кто не пользовался кредитом напрямую в торговой точке, покупая стиральную машину или телевизор. Быстро, доступно, документов минимум. Так поступила и наша читательница, приобретая в кредит диван. Сразу оговоримся, что в долг она брала, пользуясь услугами эксперта некой кредитной организации (не банка в собственном понимании). Долг свой наша читательница вернула в срок, руководствуясь кредитным графиком, и претензий к ней не возникло.

Прошло два года... И вот однажды в дверь постучали, отрекомендовались представителями кредитора и потребовали возвращения долга. Испуг пожилой женщины более чем понятен: долг выплачен, какие могут быть вопросы? Неоднократные звонки в магазин, где также ведется учет всех заемщиков, только подтвердил ее правоту. Но этих данных компании-кредитору было недостаточно, и в течение 3-х месяцев служба безопасности сомневавшейся организации в полном смысле слова высаживала дверь нашей читательнице и ее сыну.

В итоге сошлись на требовании о предоставлении и так уже запуганной женщиной подлинников документов. После нескольких месяцев угроз являться в фирму казалось не только подозрительным, но и опасным для жизни. Путем долгих переговоров удалось выслать документы по факсу. Все решилось, вопрос исчерпан. Но доверие к таким мимолетным кредитам и соответственно, к заимодавцам у нашей читательницы исчезли без следа.

Как не попасть впросак и сколь долго хранить кредитную историю?

Представители "Промсвязьбанка" указывают, что документы, подтверждающие оплату части кредита, - приходные ордера, уплаченные в соответствии с графиком кредитного договора, необходимо хранить в течение срока исковой давности, т.е. 3 года с момента уплаты последнего взноса, указанного в графике (ст. 196 ГК РФ).

При несвоевременной оплате кредита и процентов больше 5 дней банк направляет уведомление о возникшей задолженности клиенту, поручителям и службе безопасности банка. При нежелании заемщика кредита в 90-дневный срок погасить задолженность банк направляет требование о досрочном погашении кредита и задолженности в адрес клиента и поручителям. Взыскание задолженности производится в судебном порядке.

Выходит, что при нормальном отношении банка к кредитной истории заемщика письма, а в некоторых случаях и sms-сообщения от банка или письмо на адрес электронной почты не заставят себя долго ждать.

Понятно, что среди большой массы добропорядочных налогоплательщиков есть и, мягко говоря, забывчивые. Некоторые банки даже проявляют предусмотрительность. Если есть лишние руки в отделе банка, который занимается работой с должниками (так называемые отделы претензий), то лучше напомнить заемщику о том, что у него наступает срок очередного платежа по кредиту заранее - за день или два, чтобы человек, успевший забыть о платеже, нашел время дойти до банка.

Увы, многие люди невнимательно читают договор о предоставлении банковского кредита, и штрафные санкции за просрочку кредита становятся для них новостью в тот момент, когда пеня уже начисляется. Так, Инвестсбербанк за второй пропуск ежемесячного платежа предусматривает штраф 20% от одного ежемесячного платежа, за третий пропуск - 60%.

Не менее частая практика банков высылать по почте законопослушным заемщикам кредитные карты в подарок - также имеет место. Но имейте в виду: там, как правило, содержатся завышенные проценты за кредит плюс проценты за ведение счета и ежемесячная комиссия.

Совет "ЗР" каждому, кто решил брать кредит в банке, а тем более не в банковской структуре: относитесь к кредиту максимально серьезно и не ждите снисхождения за свою забывчивость. И главное - читайте внимательно, предварительно вооружившись лупой, текст, прописанный самым мелким шрифтом!

Именно там содержится информация о штрафах, пенях, возможном повышении процента за кредит в связи с многочисленными причинами, а также другие, не менее интересные новости для заемщика.