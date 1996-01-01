Пластиковые операции

Если ваше руководство не столь продвинутое и переводить вашу зарплату на локальную российскую или тем паче международную карту пока не намерено, то инициатором усовершенствования собственного кошелька можете стать вы. Надо самостоятельно выбрать подходящего пластикового друга и верного помощника.

Стезя первая

Вы часто путешествуете и являетесь завсегдатаем отечественных дорогих супермаркетов, магазинов элитной одежды и аксессуаров, часто заглядываете в иностранные интернет-магазины - следовательно, классические и элитные карты международных платежных систем - то, что вам надо. Кроме удобства и безопасных расчетов, они должны принести вам массу дополнительных услуг и приятных сюрпризов. В зависимости от семейного бюджета, структуры расходов и положения, что называется, в свете, можно выбрать среди ряда карт дорогих и престижных карт VISA Classic, Eurocard/MasterCard Mass (Standard), VISA Gold, Eurocard/MasterCard Gold.

На сегодня в Приморье и в Дальневосточном регионе в целом такие карты можно завести практически во всех банках. Исключение составляют карточки Platinum - новый и наиболее престижный продукт, квалифицирующийся как "above-Gold", предлагаемый платежными системами Visa International и MasterCard International. Сегодня владельцами таких карт можно стать, обратившись в Импэксбанк и Внешторгбанк. В МДМ-банке можно обслужиться держателям пакетов Diners Club. Во Владивостоке пока такие карты не выдаются.

Карта Visa Business предназначена для контроля за расходованием средств компании, и обратиться за ними стоит в Дальневосточный банк или банк "Приморье". Для погашения операций, произведенных картой, используется текущий счет юрлица.

Стезя вторая

Если такой образ жизни - пока только в далеких планах, не стоит тратить лишнее на "дорогую" карточку. Начните с электронных международных карт VISA Electron, Cirrus/Maestro или отечественных Union, STB, "Золотая Корона".

Но главное условие удобства карты - это широкая сеть банкоматов, которая сможет помочь владельцу карты оказаться при деньгах и, что не менее актуально - оплатить коммунальные и все возможные другие услуги. В Приморье усилиями банков установлено 388 банкоматов. Немаловажным показателем эффективности карты также является возможность покупок или оплаты услуг через банковские терминалы, тем более что нет никакой зависимости - какой банк выдал карту: операции через терминал абсолютно бесплатны. Как сообщили ДДГ "ЗР" в отделе внешних и общественных связей ГУ Центробанка России по Приморью, усилиями банков в 2006 году уже установлено 1334 терминала. В банках Приморья проценты при осуществлении операций с дебетными карточками практически одинаковы и составляют от 0 до 1%. Мы не берем в расчет операции обналичивания средств по картам, выдаваемым по "зарплатным" проектам. Для их пользователей финансовые манипуляции через банкомат ничего не стоят.

Доступное и престижное

Система VISA под своей "пластиковой крышей" объединяет миллионы пользователей по всему миру. В Приморье за прошедший год их было выпущено 319 265 шт. Система Europay International обслуживает расчеты по карточкам Eurocard/MasterCard и Cirrus/Maestro и является конкурентом VISA, а если уступает ей, то только по обороту платежей. А в Приморье такой вид карт обогнал своего давнего конкурента, в итоге MasterCard Int., по последним данным, были эмитированы в количестве 350 603 шт. На третьем месте STB Card, на четвертом - "Золотая корона", пятерку лидеров замыкает карта, выпускаемая банком "Приморье".

Самые доступные для россиян среди имеющих хождение по миру - карты VISA Electron и Cirrus/Maestro. Cirrus - чисто "банкоматная". Этими картами можно пользоваться как в России, так и за рубежом. И приобрести их может любой клиент, начиная с 14 лет.

Более высокие классом обслуживания - карты VISA Classic и Eurocard/MasterCard Mass, и требуют они от своих владельцев определенных затрат. Иногда одно из условий заведения карты - размещение в банке так называемого "страхового депозита". Подобное требование выдвигают Дальневосточный банк, банк "Приморье", национальный банк "Траст". Ожидается, что последний отменит данное требование к 1 апрелю 2007 г. Но уже сейчас для клиентов Траст-Банка по программе лояльности надобность в "страховом депозите" отсутствует. АТБ для держателей упомянутых карт, а также для карт Gold такие условия перед клиентами не ставит. Импэксбанк, МДМ-банк и Дальневосточный также не внесли в перечень своих требований неснижаемый остаток.

В банке "Приморье" предусмотрен минимальный первоначальный взнос для карт Visa Classic и Visa Gold. Кроме того, для карты Visa Gold обязателен страховой депозит в размере 90 000 руб. или $3000. Карты Visa Gold указывают на соответствующий статус, положение и высокую кредитоспособность своих владельцев. Карта предназначена для клиентов с высоким уровнем доходов.

Клиентам во владивостокском филиале МДМ-банка предоставили возможность не оплачивать комиссию за открытие и обслуживание счета в течение первого года, если при получении карты клиент желает внести первоначальный взнос, например, не менее $4900 по VISA Gold.

"Фишки" пластика

Каждая из платежных систем имеет свою "фишку". У "Золотой Короны" налажена сеть терминалов и практически везде предоставляются скидки, вплоть до 20%. Существенный плюс - некий процент, который начисляется на остаток средств по карте. В Сбербанке на картсчет начисляется 1% от оставшейся суммы. Владельцам "Золотой Короны" "Примсоцбанк" предлагает к имеющемуся карточному счету открыть депозитный, на который начисляются вплоть до 10% годовых.

Клиент Импэксбанка может создать свою идеальную карту по принципу конструктора. Она будет выполнять функции расчетной, депозитной, а также обладать кредитной функцией с бесплатным периодом кредитования. На остаток средств начислят до 6,5% годовых в рублях.

В Импэксбанке, банке "Приморье", Дальневосточном банке частные лица -держатели карт от категории VISA Classic могут заключить льготный договор страхования в путешествии. В банке "Приморье" по условию договора число поездок в год неограничено. Банки лишь предлагает собственные льготные условия в случае заключения договора со страховой компанией-партнером.

Имеет свои изюминки и получение карт в других банках. О них вам здесь с удовольствием расскажут.