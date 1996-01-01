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Для "Восточного экспресс банка" наступил "Ренессанс"
Амурский "Восточный экспресс банк" (ранее Дальвнешторгбанк) получил нового партнера для развития - в декабре прошлого года 7,5% акций банка приобрело ООО "Ренессанс Капитал-Финанс" (100%-ная дочерняя компания фонда финансовых инвестиций "Ренессанс Капитал"). Аналитики оценивают сделку в $7-8 млн.
Предполагается, что в течение года пакет "Ренессанса" будет увеличен до 15%, а за его представителем будет зарезервировано одно место в совете директоров.
"Восточный экспресс" известен как один из лидеров банковского ритейла на Дальнем Востоке, а за прошлый год объем выданных им кредитов и прибыль увеличились вдвое. В декабре 2006 г. Центробанк зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций банка на 1,5 млрд руб. Организатором займа выступает "Тройка Диалог".
В банке говорят, что появление нового акционера, которое должно повысить репутацию и открытость банка, связано с планами выхода на российский и международные рынки заимствований.
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