Для "Восточного экспресс банка" наступил "Ренессанс"

Амурский "Восточный экспресс банк" (ранее Дальвнешторгбанк) получил нового партнера для развития - в декабре прошлого года 7,5% акций банка приобрело ООО "Ренессанс Капитал-Финанс" (100%-ная дочерняя компания фонда финансовых инвестиций "Ренессанс Капитал"). Аналитики оценивают сделку в $7-8 млн.

Предполагается, что в течение года пакет "Ренессанса" будет увеличен до 15%, а за его представителем будет зарезервировано одно место в совете директоров.

"Восточный экспресс" известен как один из лидеров банковского ритейла на Дальнем Востоке, а за прошлый год объем выданных им кредитов и прибыль увеличились вдвое. В декабре 2006 г. Центробанк зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций банка на 1,5 млрд руб. Организатором займа выступает "Тройка Диалог".

В банке говорят, что появление нового акционера, которое должно повысить репутацию и открытость банка, связано с планами выхода на российский и международные рынки заимствований.