Типичные вкладчики

Доля россиян, имеющих вклады в банках, в 2006 году составила 33%, она практически не изменилась по сравнению с 2005 годом (32%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на основании опроса граждан "Инвестиционное поведение населения и влияние на него системы страхования вкладов: результаты и перспективы". Подробности исследования обнародовал "Интерфакс".

"Типичный вкладчик" обладает ежемесячным доходом свыше 3 тыс. руб. на члена семьи и проживает в крупном (более 500 тыс. жителей) городе. С точки зрения профессиональной принадлежности он специалист с высшим образованием, квалифицированный рабочий или пенсионер, его возраст превышает 45 лет.

Доля "потенциальных вкладчиков", к которым относятся россияне, имеющие накопления, но не располагающие вкладами в банке, составляет 17% взрослого населения страны. "В сфере сберегательного поведения населения в 2006 году заметных открытий или чудес не произошло, но определенные подвижки по сравнению с 2005 годом были", - отметил замгендиректора АСВ Андрей МЕЛЬНИКОВ на пресс-конференции, посвященной результатам исследования. По его словам, в 2006 году на инвестиционное поведение населения повлияли два основных фактора - рост доходов россиян и потребительский бум. В связи с этим доля респондентов, у которых ежемесячно остаются свободные средства после всех расходов, уменьшилась по сравнению с 2005 годом почти на треть - с 65% до 40%.

"Кроме того, в условиях, когда 80% граждан имеют доходы до 5 тыс. рублей, ждать массового притока вкладов не приходится", - сказал А. Мельников.

В то же время результаты исследования говорят об увеличении числа граждан, пользующихся банковскими услугами (63% против 57%).

Треть опрошенных помещает накопления на счет в банке, в то время как половина (50%) пока еще хранит сбережения дома в рублях. С точки зрения характера сбережений 40% россиян делают их на непредвиденный случай, про запас. Этот показатель не претерпел изменений по сравнению с 2005 годом.