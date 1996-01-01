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Все на борьбу с процентами!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе Центробанк России обязал банки указывать в договорах эффективную ставку по кредиту - реальную стоимость кредитов с учетом всех комиссий, которая может значительно отличаться от декларируемой.

По мнению управляющего партнера НКГ "2К Аудит - Деловые консультации" Тамары КАСЬЯНОВОЙ, это решение является правильным, сообщает "Утро.Ru". "Физические лица, как правило, не подготовлены в плане кредитования, и, когда сообщается о кредитной ставке, скажем, в 20% и комиссиях за рассмотрение кредита 5% и комиссии за обслуживание кредита (или счета) в 2% от суммы кредита, они не до конца понимают, как действует весь механизм, - пояснила она. - А теперь человек сможет грамотно дать оценку происходящему".

Однако это еще цветочки. Позже стало известно о новом ударе по кредитному бизнесу банков, нанесенном Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором).

Речь идет о том, что Верховный суд (правда, ряд источников утверждает, что это был Высший арбитражный суд. - Прим. ред.) признал правомерными претензии этого ведомства о незаконности взимания банками вышеупомянутых комиссий и штрафов при обслуживании кредитов.

Как пояснила газете "КоммерсантЪ" старший вице-президент Ассоциации региональных банков Ольга МАСЛЕННИКОВА, суд отказался пересмотреть постановление своего пленума от 29 октября 1994 г. "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей", где в сферу действия закона о защите прав потребителей включаются "отношения, возникающие из договоров на оказание финансовых услуг, в том числе предоставление кредитов". Поводом же для обращения ассоциации в суд стал проигрыш "Хоум Кредит энд Финанс Банк" дела по иску Роспотребнадзора о незаконном начислении комиссий за досрочное погашение ссуд и штрафов за просрочку платежей.

По мнению большинства юристов, все это приведет к тому, что рынок потребительского кредитования ожидает волна подобных исков со стороны заемщиков, поскольку суды могут признать незаконными кредитные комиссии и штрафы практически всех российских банков, занимающихся кредитованием физических лиц.

Однако банкиры все же надеются, что им удастся отстоять правомерность своих действий в судах. Как заявил юрист компании "Линия права" Владимир СВЯТОВ, "банки будут защищаться от подобных исков, ссылаясь прежде всего на принцип свободы договора". В свою очередь, генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного московского банка Алексей АКСЕНОВ заметил, что, если заемщик подписался под официальными условиями договора, в котором есть ссылка, что тарифы являются неотъемлемой его частью, "то все законно".

Тем не менее большинство юристов не сомневаются, что суды примут сторону заемщиков, а это значит, что для сохранения репутации многим банкам ничего не останется делать, как отказаться от дополнительных комиссий. Правда, этот отказ будет, судя по всему, формальным, поскольку банкиры в любом случае найдут способ обойти преграду.

"Полный отказ от комиссий убьет рынок кредитования", - отметил в интервью "Коммерсанту" глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. "Вместо комиссий появится что-то другое, и не факт, что это будет лучше для потребителя, - добавил господин Воробьев. - Вспомните, чем обернулась отмена платы за входящие звонки".

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