Страховка - сестра ипотеки

Решив взять ипотечный кредит и рассчитывая свои ежемесячные платежи, заемщики часто сетуют на дополнительные траты, которые сопутствуют ипотеке. Обязательным условием получения кредита является страхование приобретаемой квартиры или дома.

Стоимость всех видов ипотечного страхования обычно составляет в сумме не более 1,5% от остатка суммы кредита. Однако, учитывая стоимость самой недвижимости, это не так уж и мало. Многие заемщики считают страхование лишним обременением для ипотеки. Банки на страховке настаивают.

Минувшей осенью из закона "Об ипотечных ценных бумагах" было исключено положение об обязательном страховании жизни и здоровья заемщика. В Госдуме посчитали, что это снизит расходы заемщиков на ипотеку и повысит ее доступность. "Это излишняя норма, так как уже предусмотрено страхование имущества, заложенного под кредит", - объяснил тогда депутат АКСАКОВ. По мнению депутата, это ведет к удорожанию кредита.

"Основная масса банков страхует жизнь ипотечного заемщика, - считает член правления Райффайзенбанка Роман ВОРОБЬЕВ. - В чьих интересах законодателями была принята эта норма, непонятно".

"Страхование защищает заемщика и банк от дополнительных рисков. Если наступит страховой случай, страховая компания перечислит банку нужную сумму для погашения кредита и заемщик будет освобожден от необходимости производить дальнейшее его погашение", - подтверждает Ирина РАДЧЕНКО, вице-президент Международного ипотечного клуба.

Как правило, банки требуют в обязательном порядке страховать квартиру от рисков повреждения и уничтожения, право собственности на предмет ипотеки (то есть на квартиру, которую покупает заемщик), а также жизнь и потерю трудоспособности заемщика.

Действительно, суммы, выплачиваемые в счет страховых компаний, немаленькие и кажутся лишними, пока все идет по заранее составленной заемщиком и банком схеме погашения ипотечного кредита. Однако при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые зачастую связаны с непредсказуемыми событиями, страхование приходится не только банку, но и заемщику как нельзя кстати.

Особенно это важно при страховании жизни и потери трудоспособности заемщика. Ведь жизнь идет своим чередом, и на ее ход очень часто мы никак не можем повлиять. Бывали случаи, когда у клиента наступала инвалидность, вследствие которой он не мог продолжать работать на прежнем месте и, соответственно, расплачиваться по кредиту в том же режиме. Заемщик в трудный момент своей жизни мог потерять квартиру, если бы не страховка. В данном случае страховая компания обязана заплатить по кредиту. Банк получает свои деньги, а квартира остается в собственности заемщика и его семьи.

Если наступает смерть заемщика, а семья не может в дальнейшем расплачиваться по кредиту, она должна уступить квартиру банку. Но если жизнь заемщика застрахована, компания также должна возместить ущерб банку, то есть расплатиться по кредиту. Однако в этом случае не все так однозначно.

"Страховая компания не благотворительная организация и будет разбираться в каждом отдельном случае с обстоятельствами произошедшего", - рассказывает Алексей ТЕРЕБКОВ, руководитель школы ипотечного брокера.

Бывают случаи, когда клиент банка распрощался с жизнью по собственной глупости. К примеру, в одной из кредитных организаций Санкт-Петербурга произошел такой случай. Заемщик, взяв ипотечный кредит, приобрел квартиру и решил отпраздновать знаменательное событие. После изрядного количества принятого спиртного его потянуло "на подвиги": забравшись на крышу дома, он решил пройтись по ее краю и упал вниз. В результате - летальный исход.

В данном случае страховая компания отказалась выплачивать оставшийся долг, который составил 100% кредита. "Заемщик грубо нарушил правила страхования, - объясняет г-н Теребков, - поэтому решение страховой компании вполне адекватно".

К сожалению, случаются ситуации, когда человек решает покончить с жизнью. Если это печальное событие произошло до истечения 2-летнего срока с того момента, как он взял кредит, то это тоже не страховой случай, а вот если прошло более 2 лет, то страховая компенсация возможна, так как подразумевается, что за такой срок в психике человека могли произойти изменения не в лучшую сторону.

"Страхование жизни, здоровья и временной потери трудоспособности заемщика является весьма хорошим рубежом обороны в случае непредвиденных обстоятельств, - полагает г-н Теребков. - Это подтверждает и статистика: из всех страховых случаев подавляющее большинство касается жизни и здоровья заемщика.

Кроме того, как отмечают эксперты, при всем желании сэкономить на страховании надо учесть, что необоснованное занижение страховых тарифов может привести к недостаточности страхового возмещения для покрытия убытков банка и сложности с его получением.

"Кредитные учреждения рекомендуют заключать договора со страховщиками, пользующимися доверием банка и аккредитованными для работы в рамках той или иной кредитной программы, - объясняет Ирина Радченко. - Установившееся партнерство банка и страховой компании позволяют банку самостоятельно определять тот набор рисков, от которых клиент обязан застраховаться, и условия договора".