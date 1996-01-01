100 ипотечных кредитов ВТБ

Сотый ипотечный кредит выдал в августе хабаровский филиал Внешторгбанка. Сумма "юбилейного" кредита - $20 тыс. Средний размер выдаваемых в рамках этой программы кредитов составляет $30 тыс., максимальный размер $500 тыс.

Внешторгбанк предоставляет ипотечные кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке и строительство жилья. Кредиты на готовые квартиры предоставляются в рублях по ставке от 15% годовых вне зависимости от срока оформления кредита (10, 15 или 20 лет), в долларах от 10,5% годовых. В целом продукт ориентирован на клиентов с доходом семьи от $ 600 в месяц.

"Важное преимущество Программы ипотечного кредитования ВТБ - отсутствие дополнительного обеспечения в виде поручительства, а также штрафов за досрочное погашение кредита, - говорит помощник управляющего по связям с общественностью хабаровского филиала ВТБ Екатерина МЕЖЕВИКИНА. - Кроме того, при оформлении кредита Внешторгбанк берет на себя юридическое сопровождение сделки с недвижимостью, гарантирует клиенту ее безопасность. Снимает риски и активно практикуемая в ВТБ аккредитивная форма расчетов, когда деньги будут выданы продавцу только тогда, когда он предоставит банку документы, подтверждающие переход права собственности на недвижимость к покупателю".

Программа ипотечного кредитования Внешторгбанка реализуется в Хабаровском крае с осени 2004 года. Сегодня доля ВТБ на региональном рынке ипотечного кредитования составляет более 40%. В ближайшее время ВТБ планирует представить на рынок весь спектр ипотечных кредитных продуктов, в том числе приобретение и строительство объектов загородной недвижимости.