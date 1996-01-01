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Компания "Ролиз" окончательно рассталась со своей долей в банке "Приморье"
Акционеры банка "Приморье" на внеочередном собрании 9 января досрочно прекратили полномочия действующего совета директоров и избрали новый состав совета, а также утвердили аудитором на 2006 г. ЗАО "БДО Юникон".
Как стало известно "ЗР", в совет директоров избраны 7 человек: председатель совета директоров ОАО "Владхлеб" Геннадий ЛЫСАК, член совета директоров ЗАО "Ролиз" Александр ЛИНЕЦКИЙ, генеральный директор ООО "Примактив" Денис ПАВЛОВ, генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ (все входили в совет директоров, избранный на годовом собрании 26 мая 2006 г.), а также генеральный директор ОАО "Владхлеб" Сергей ТЕРЕШКОВ, финансовый директор инвестиционно-строительной компании "Аркада" Михаил ЛАЗАРЕВ и Елена КОЗЛОВА. Соответственно, мест в совете директоров лишились его бывший председатель Олег КИРСАНОВ, директор по стратегическому развитию ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" Александр МАЛЯРЕНКО и генеральный директор ЗАО "Ист Холдинг Групп" Валентин СУЛЕЙМАНОВ.
По сведениям "ЗР", появление новых лиц в совете директоров связано с изменениями среди акционеров банка. В частности, из состава акционеров окончательно вышло ЗАО "Ролиз", долю которого в 8,3328% выкупили Александр Маляренко (4,2924%) и Елена ПЕРЕДРИЙ (4,0404%). Ранее ЗАО "Ролиз" продало еще 7,85% акций банка "Приморье".
ДосьеЗАО "Дальинвестгрупп" (Москва) принадлежит 19,9996%. Членам совета директоров банка "Приморье" Геннадию Лысаку и Денису Павлову принадлежит, соответственно, 14,53% и 11,464% акций, Сергею ХЕ - 11,46%, Алексею МАХЛАЙ - 6,25%, Олегу Кирсанову - 3,029%, Александру Маляренко - 6,3876%, Елене Передрий - 6,2128%, Александру Линецкому - 2,4376%.
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