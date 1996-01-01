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Стабфонд по итогам 2006 года вырос на 89,7%
По состоянию на 1 января 2006 г. объем средств Стабфонда равнялся 1 трлн 237 млрд руб. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Стабфонда в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2007 г. составили: $39,40 млрд, 30,82 млрд евро и 4,63 млрд фунтов стерлингов. Эти данные приводят "ФК-Новости".
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в декабре 2006 г. в Стабфонд были перечислены дополнительные доходы федерального бюджета за ноябрь 2006 г. в размере 131,41 млрд руб. и доходы от размещения средств Стабфонда РФ в 2006 г. в размере 22,99 млрд руб. Доходы от размещения Стабфонда представляют собой сумму процентов, начисленных Банком России за пользование средствами на счетах Стабфонда в иностранной валюте по состоянию на 15 декабря 2006 г.
Расчетная сумма дохода от размещения средств Стабфонда за период с 15 по 31 декабря 2006 г. составила $0,07 млрд, что эквивалентно 1,81 млрд руб. Расчетная доходность за период с начала операций по размещению средств Стабфонда, взвешенная в соответствии с его валютной структурой, составила 9,84% годовых в долларах США. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Стабфонда в инвалюте за период с 15 по 31 декабря 2006 г. составила положительную величину - 1,3 млрд руб. Указанные показатели рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
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