Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центробанк сделает ставку рефинансирования более активной
Представители банковского сообщества России надеются, что в 2007 г. ЦБ РФ будет уделять большее внимание практическому применению системы рефинансирования. Правда, часть экспертов считают это преждевременным.
Они полагают, что российская кредитно-финансовая система еще недостаточно созрела для функционирования системы рефинансирования по западным лекалам.
"Ранее Банк России уже заявлял о намерении перейти к управлению ликвидностью, - напомнил в эфире телеканала РБК в программе "Диалог" Сергей МОИСЕЕВ, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, - это было в 2004 г. на фоне больших колебаний ликвидности в связи с кризисом доверия". Но сегодня для актуализации ставки рефинансирования сложились благоприятные условия. С одной стороны, ЦБ уже приобрел опыт изъятия избыточной денежной массы в условиях валютной либерализации, с другой - в стране формируются нормальные межбанковский и финансовый рынки, необходимые для таргетирования процентной ставки.
"Мы хотим, чтобы ставка рефинансирования стала действенным инструментом, каким пользуется Федеральная резервная система США", - объясняет Александр ХАНДРУЕВ, вице-президент Ассоциации региональных банков, ранее занимавший должность заместителя председателя ЦБ России.
По мнению эксперта, ЦБ в этом случае станет "сердцем" денежной системы страны и перестанет быть ее "печенью". При помощи ставки рефинансирования Банк России как кредитор последней инстанции сможет регулировать оборот денежных средств через кредиты, выпуск ценных бумаг и т. д., а не заниматься исключительно стерилизацией "лишних" денег.
Тем не менее часть экспертов считает такой вариант маловероятным. Как заметил С. Моисеев, Банк России просто обречен на стерилизацию избыточной денежной массы и балансирование на валютном рынке до тех пор, пока в страну текут нефтедоллары. Не следует забывать, что пока в России вообще не существует никакого рефинансирования, а поддержка ликвидности банковского сектора осуществляется исключительно за счет операций РЕПО на открытом рынке, напоминает эксперт.
Добавим, что по большому счету Центробанк и "не питает" банковскую систему страны кредитами: его кредитование сегодня рассчитано лишь на Сбербанк и ВТБ, - и то только в том случае, когда кредиты направляются либо на поддержку ликвидности в течение суток, либо носят краткосрочный характер (так называемые ломбардные кредиты). С точки зрения экспертов, негативно рассматривающих перспективы применения ставки рефинансирования, этот инструмент не так скоро, как хотелось бы, окажется в руках ЦБ. Да и тогда ставка рефинансирования, скорее всего, будет играть лишь вспомогательную роль: использоваться в фискальных целях или в качестве индикатора инфляции. Однако надежды на трансформацию кредитно-финансовой модели все-таки имеют основания. Главным образом они связаны со стабилизацией российской экономики и подвижками в лечении "голландской болезни".
По мнению ряда аналитиков, новая политика Центрального банка уже воплощается в жизнь: если в первом полугодии 2006 г. объем интервенций составлял порядка $10 млрд в месяц, то в сентябре-октябре он снизился на порядок.
По материалам РИА "РосБизнесКонсалтинг" и программы РБК-ТВ "Диалог".
Новости тематики
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо