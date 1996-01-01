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Центробанк сделает ставку рефинансирования более активной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Представители банковского сообщества России надеются, что в 2007 г. ЦБ РФ будет уделять большее внимание практическому применению системы рефинансирования. Правда, часть экспертов считают это преждевременным.

Они полагают, что российская кредитно-финансовая система еще недостаточно созрела для функционирования системы рефинансирования по западным лекалам.

"Ранее Банк России уже заявлял о намерении перейти к управлению ликвидностью, - напомнил в эфире телеканала РБК в программе "Диалог" Сергей МОИСЕЕВ, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии, - это было в 2004 г. на фоне больших колебаний ликвидности в связи с кризисом доверия". Но сегодня для актуализации ставки рефинансирования сложились благоприятные условия. С одной стороны, ЦБ уже приобрел опыт изъятия избыточной денежной массы в условиях валютной либерализации, с другой - в стране формируются нормальные межбанковский и финансовый рынки, необходимые для таргетирования процентной ставки.

"Мы хотим, чтобы ставка рефинансирования стала действенным инструментом, каким пользуется Федеральная резервная система США", - объясняет Александр ХАНДРУЕВ, вице-президент Ассоциации региональных банков, ранее занимавший должность заместителя председателя ЦБ России.

По мнению эксперта, ЦБ в этом случае станет "сердцем" денежной системы страны и перестанет быть ее "печенью". При помощи ставки рефинансирования Банк России как кредитор последней инстанции сможет регулировать оборот денежных средств через кредиты, выпуск ценных бумаг и т. д., а не заниматься исключительно стерилизацией "лишних" денег.

Тем не менее часть экспертов считает такой вариант маловероятным. Как заметил С. Моисеев, Банк России просто обречен на стерилизацию избыточной денежной массы и балансирование на валютном рынке до тех пор, пока в страну текут нефтедоллары. Не следует забывать, что пока в России вообще не существует никакого рефинансирования, а поддержка ликвидности банковского сектора осуществляется исключительно за счет операций РЕПО на открытом рынке, напоминает эксперт.

Добавим, что по большому счету Центробанк и "не питает" банковскую систему страны кредитами: его кредитование сегодня рассчитано лишь на Сбербанк и ВТБ, - и то только в том случае, когда кредиты направляются либо на поддержку ликвидности в течение суток, либо носят краткосрочный характер (так называемые ломбардные кредиты). С точки зрения экспертов, негативно рассматривающих перспективы применения ставки рефинансирования, этот инструмент не так скоро, как хотелось бы, окажется в руках ЦБ. Да и тогда ставка рефинансирования, скорее всего, будет играть лишь вспомогательную роль: использоваться в фискальных целях или в качестве индикатора инфляции. Однако надежды на трансформацию кредитно-финансовой модели все-таки имеют основания. Главным образом они связаны со стабилизацией российской экономики и подвижками в лечении "голландской болезни".

По мнению ряда аналитиков, новая политика Центрального банка уже воплощается в жизнь: если в первом полугодии 2006 г. объем интервенций составлял порядка $10 млрд в месяц, то в сентябре-октябре он снизился на порядок.

По материалам РИА "РосБизнесКонсалтинг" и программы РБК-ТВ "Диалог".

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