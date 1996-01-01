Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Доллар стабильно низок
Курс американской валюты в России вернулся к 1999 г. А ведь еще сравнительно недавно - в январе 2003 г. - курс доллара составлял 31,88 руб. С тех пор американская валюта "полегчала" на 5,5 руб., из которых только за 2006 г. более чем на 2 руб. (7,5%).
В связи с этим любопытно, что федеральный бюджет 2007 г. рассчитан исходя из среднегодового прогноза курса в 26,7 руб. за доллар. В наступивший год он пришел с показателями в 26,3311 руб. на "валютном спидометре".
10 января во Владивостоке продать по самому выгодному курсу доллар можно в Балтийском банке развития за 26,25 руб., а купить за 26,45 руб. в том же банке, а также в Национальном банке "Траст", Камчатпрофибанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке.
Все владельцы валюты уже пережили шок, когда в декабре доллар упал до 26,18 рубля. Именно тогда многие захотели избавиться от стремительно дешевеющей валюты. Но, как настоятельно советуют наши эксперты, делать это необходимо не на минимуме, а в период стабилизации, который вероятно уже настал, ведь почти за две недели доллар сумел вернуть себе 21 копейку, а на приморском рынке и все 44 копейки. Сейчас продавать доллары уже не так страшно, как пару недель назад.
Но возникает другой вопрос: может быть, подождать, когда доллар подрастет еще? По оценкам "ЗР", делать это опасно, так как всегда надо иметь в виду виртуальный характер американской экономики, давно уже не подкрепляемой золотовалютными запасами.
К тому же важное заявление для доллара поступило из Ирана, который является одним из крупнейших экспортеров нефти. С 2007 г. Иран во внешнеторговых расчетах переходит с доллара на евро. Если это действительно произойдет, то давление на американскую валюту серьезно усилится, ведь валютный резерв Ирана в 2005 г. составлял $45.5 млрд. Специалисты отдела маркетинга Примтеркомбанка, напротив, считают, что паниковать нет необходимости. Но имейте в виду, что в первой половине 2007 года курс доллара по-прежнему будет ослабевать по отношению к евро, однако во второй половине года экономические показатели американской экономики могут улучшиться, и тогда доллар частично восстановит свои позиции. Предполагаемое соотношение доллар - евро составит 1,31 - 1,40.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей