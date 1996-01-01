Доллар стабильно низок

Курс американской валюты в России вернулся к 1999 г. А ведь еще сравнительно недавно - в январе 2003 г. - курс доллара составлял 31,88 руб. С тех пор американская валюта "полегчала" на 5,5 руб., из которых только за 2006 г. более чем на 2 руб. (7,5%).

В связи с этим любопытно, что федеральный бюджет 2007 г. рассчитан исходя из среднегодового прогноза курса в 26,7 руб. за доллар. В наступивший год он пришел с показателями в 26,3311 руб. на "валютном спидометре".

10 января во Владивостоке продать по самому выгодному курсу доллар можно в Балтийском банке развития за 26,25 руб., а купить за 26,45 руб. в том же банке, а также в Национальном банке "Траст", Камчатпрофибанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке.

Все владельцы валюты уже пережили шок, когда в декабре доллар упал до 26,18 рубля. Именно тогда многие захотели избавиться от стремительно дешевеющей валюты. Но, как настоятельно советуют наши эксперты, делать это необходимо не на минимуме, а в период стабилизации, который вероятно уже настал, ведь почти за две недели доллар сумел вернуть себе 21 копейку, а на приморском рынке и все 44 копейки. Сейчас продавать доллары уже не так страшно, как пару недель назад.

Но возникает другой вопрос: может быть, подождать, когда доллар подрастет еще? По оценкам "ЗР", делать это опасно, так как всегда надо иметь в виду виртуальный характер американской экономики, давно уже не подкрепляемой золотовалютными запасами.

К тому же важное заявление для доллара поступило из Ирана, который является одним из крупнейших экспортеров нефти. С 2007 г. Иран во внешнеторговых расчетах переходит с доллара на евро. Если это действительно произойдет, то давление на американскую валюту серьезно усилится, ведь валютный резерв Ирана в 2005 г. составлял $45.5 млрд. Специалисты отдела маркетинга Примтеркомбанка, напротив, считают, что паниковать нет необходимости. Но имейте в виду, что в первой половине 2007 года курс доллара по-прежнему будет ослабевать по отношению к евро, однако во второй половине года экономические показатели американской экономики могут улучшиться, и тогда доллар частично восстановит свои позиции. Предполагаемое соотношение доллар - евро составит 1,31 - 1,40.