Инфляция в декабре повлияет на цены января

Всплеск инфляции в декабре 2006 года повлияет на инфляционный фон в январе-феврале 2007 года, считает министр финансов Алексей Кудрин.

Власти России первоначально при составлении бюджета на 2006 год планировали, что рост потребительских цен в этом году не превысит 8,5%, однако теперь прогнозируют этот показатель на уровне 9%.