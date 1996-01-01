Агропромкредит обновил автокредит

В конце года банк Агропромкредит объявил о новых условиях предоставления кредита на приобретение автомобиля.

Теперь клиенты банка могут покупать автомобили в кредит не только у юридических лиц, но и у частных продавцов. Кстати, до 1 марта 2007 г. в части автокредитов в банке действует "Специальная акция", о которой мы рассказали в предыдущем номере "ЗР".