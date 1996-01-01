Азиатско-Тихоокеанский Банк пришел в Находку

На прошлой неделе Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый дополнительный офис в Находке. Новое отделение банка ориентировано на работу с населением и юридическими лицами.

В отделении будут предоставляться все услуги банка, в том числе кредитование, операции по вкладам, осуществление денежных переводов по системам "Контакт" и Western Union, а также услуга по оплате счетов по коммунальным платежам.

В скором времени АТБ планирует открыть допофисы в Артеме и Дальнегорске. Таким образом, филиальная сеть АТБ на Дальнем Востоке будет насчитывать более тридцати структурных подразделений.