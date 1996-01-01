МДМ-Банк предлагает вклад "Новогодний"...

До 31 января 2007 г. МДМ-Банк предлагает своим клиентам разместить сбережения на новый срочный вклад "Новогодний". Вклад открывается в рублях, долларах США и евро.

В качестве подарка клиентам МДМ-Банка, открывшим вклад "Новогодний", оформляется кредитная или дебетная банковская карта без взимания комиссии за годовое обслуживание.