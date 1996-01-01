Россельхозбанк активно участвует в реализации нацпроектов

Национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса" постепенно набирает обороты и в Приморском крае. Наибольшую активность проявляют сельчане, желающие развивать личные подсобные хозяйства.

По последним отчетным данным приморского филиала ОАО "Россельхозбанк", таких кредитов выдано на сумму 182 млн руб. Реконструировать и модернизировать животноводческий комплекс помогут 7 кредитов на 54 млн руб. Строительство животноводческого комплекса заинтересовало лишь двух кредиторов, на эти цели банк выделил около 4 млн руб.