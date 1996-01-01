Копилка на будущее

600 тысяч жителей Хабаровского края могут распорядиться накопительной частью трудовой пенсии. У кого-то она составляет несколько сотен рублей, у кого-то - десять-пятнадцать тысяч и более. Эти деньги нельзя потратить или подарить близким людям, можно только передать в управление финансовым компаниям.

На 1 декабря 2006 года в крае подано почти в 9 раз больше заявлений, чем в прошлом году. Однако все равно выбор сделала лишь один из 46 тех, кто имеет на это право. У остальных есть время до 31 декабря. Следующий шанс появится только через год. В соответствии с законодательством правом выбора управляющей компании (УК) или переходом в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ежегодно могут воспользоваться граждане, имеющие специальную часть на своем индивидуальном лицевом счете и не достигшие возраста 50 лет - женщины и 55 лет - мужчины.

Со слов руководителя группы организации и управления процессом инвестирования отдела ВСЗЛ ОПФ по Хабаровскому краю Ларисы МИХЕЕНКО, существует несколько принципиальных отличий УК и НПФ. Во-первых, накопительная часть пенсии, переданная в УК, остается собственностью государства и передается в доверительное управление только до момента выхода человека на пенсию. Назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии при достижении пенсионного возраста осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР). Средства пенсионных накоплений, переданные в НПФ, являются имуществом данного фонда. НПФ следит за их сохранностью, приумножает и при достижении пенсионного возраста выплачивает накопительную часть трудовой пенсии.

Во-вторых, УК не ведут учет пенсионных накоплений по каждому застрахованному лицу, а управляют общим объемом обезличенных пенсионных накоплений. Вся информация по "пенсионному капиталу" и его приросту хранится в ПФР. В то же время НПФ открывают пенсионный счет каждому застрахованному лицу. В-третьих, УК размещает "пенсионный капитал" в выбранный гражданином инвестиционный портфель. НПФ может размещать средства пенсионных накоплений одновременно в несколько УК. В-четвертых, вознаграждение, которое берет себе УК за инвестирование средств пенсионных накоплений, составляет не более 10%. В НПФ - до 15% от полученного инвестиционного дохода. В-пятых, о состоянии индивидуального лицевого счета и полученном доходе в УК информирует ПФР. А при переходе в НПФ информируют и ПФР, и НПФ. ПФР извещает о ежегодном поступлении страховых взносов от работодателей и доходе от временного размещения ПФР страховых взносов, поступивших на накопительную часть пенсии до передачи их в НПФ. А НПФ - о накопленном объеме средств пенсионных накоплений и доходе от их инвестирования.

Как утверждают специалисты ПФР, при выборе УК или НПФ следует обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, чем больше у УК или НПФ собственных ресурсов и объем средств пенсионных накоплений, тем выше гарантии сохранности пенсионных накоплений и меньше риски за счет вложения во множество различных видов ценных бумаг. Кроме того, уровень итоговой доходности зависит от уровня расходов УК и НПФ, которые взимаются в процентах от полученного дохода.

От того, кто владеет УК и НПФ, зависит уровень доверия со стороны застрахованных лиц. Если имя компании или НПФ ничего не говорит, можно посмотреть на состав владельцев. Иногда только по этому критерию можно сделать заключение о том, в какие отрасли и УК будут инвестироваться пенсионные средства. Важные критерии, показывающие уровень квалификации УК или НПФ, - их доходность за прошлые периоды, опыт работы с пенсионными средствами. НПФ могут заключать договора о временном управлении средствами пенсионных накоплений с одной или несколькими УК. Это также является показателем опыта работы. Желательно, чтобы у УК или НПФ имелся опыт работы именно с пенсионными средствами.

Дополнительным критерием может служить количество обслуживаемых клиентов. Наличие сотен тысяч клиентов косвенно свидетельствует о компетентности организации в управлении и о достаточности ресурсов для деятельности большого масштаба. Немаловажными факторами могут быть прозрачность деятельности УК или НПФ, их желание раскрыть как можно больший объем информации о своей деятельности, информировать клиентов о тех или иных событиях, показывать уровень доходности на текущий момент, давать свои комментарии в прессе.

Досье Государственная УК "Внешэкономбанк" имеет право вкладывать средства в ограниченный круг активов, определяемых федеральным законом, в государственные ценные бумаги. Это надежный вариант, но высоких доходов он не дает. По итогам девяти месяцев 2006 года доходность от инвестирования пенсионных накоплений у Внешэкономбанка составила 5,34%. В частных УК риск больше, но и процент во многих случаях выше. За девять месяцев 2006 года доходы у ряда УК, работающих с пенсионными капиталами, составили от 2,25% до 30% и более. Секрет такой разницы прост. Частным УК разрешено вкладывать доверенные им пенсионные капиталы и в акции, и в облигации и в другие активы, где доходность может быть выше. По оценкам экспертов, доходность многих НПФ также превышает доходность Внешэкономбанка.

По данным Отделения ПФР в Хабаровском крае, на 1.12.2006 г. в крае подано 13 712 заявлений. Это в 8,7 раз больше, чем на 1.12.2005 г., а также на 70,2% выше, чем за весь 2005 год (в 2005 году жителями края было подано 8 053 заявления). Из них: о переходе в НПФ подано 13 383 заявления, о выборе УК - 327 заявлений, и 2 человека пожелали вернуть свои накопительные счета в ПФР, т.е. в государственную управляющую компанию. Наиболее активными являются жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.