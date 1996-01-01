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VISA и почте мила
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Владельцы пластиковых карт VISA, MASTERCARD, MAESTRO и UNIONCARD теперь могут обналичить денежные средства в краевых почтовых отделениях связи. Планируется заключение договора с представителями "Золотой Короны".
Данная услуга стала возможной после установке более двухсот Pos-терминалов в ряде почтовых отделений Владивостока, Артема, Арсеньева, Уссурийска, Находки.
При оплате коммунальных и иных платежей в почтовых отделениях можно также воспользоваться банковской картой. В дальнейшем планируется принимать любые платежи по банковской карте напрямую, через Pos-терминал. Правда, придется заплатить небольшую комиссию.
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