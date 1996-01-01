Приморцы решили копить пенсии активнее

Спустя четыре года после начала пенсионной реформы россияне, наконец, начали заботиться о накопительной части пенсии.

На сегодняшний день в Приморском крае принято 9197 заявлений застрахованных лиц, желающих реализовать свои права при формировании накопительной части трудовой пенсии. Это в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 8628 заявлений (93,8%) - о переходе из ПФР в НПФ, 550 (6,0%) - о выборе управляющей компании, 19 (0,2%) - о переходе из НПФ в ПФР. По прогнозам специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, к концу текущего года количество людей, сделавших свой выбор порядка инвестирования пенсионных накоплений, превысит общее количество подававших заявления за все предыдущие годы, вместе взятые.