"Пирамида" без иллюзий

У Дальневосточной инспекции ФССН мало иллюзий по поводу того, что страховая компания "Пирамида", у которой была отозвана лицензия на страхование (приказ ФССН №1022 вступил в силу 28 ноября 2006 г.), сможет восстановить свой статус на рынке.

В номере № 94 мы опубликовали комментарий генерального директора "Пирамиды" Александра ЗЫРЯНОВА по поводу отзыва лицензии. В частности, он сказал:

- Сегодня ООО СК "Пирамида" и ее дочернее предприятие кредитный дом "Инфен" находятся в стадии реорганизации. Мы проводим объединение двух бизнесов и ребрендинг. К прежнему названию "Пирамида" много нареканий. С таким брендом невыгодно работать: в течение нескольких лет мы безуспешно пытались выйти на рынок страхования в Хабаровске.

В новом году мы будем работать под новым названием и заниматься двумя видами деятельности: страхованием и потребительским кредитованием, в том числе ипотекой. Для того чтобы заниматься всеми видами страхования, которыми занимались, мы получим новую лицензию. Что касается предыдущей лицензии, то мы не предпринимали активных шагов к тому, чтобы исправить ситуацию. Сейчас мы проводим определенную финансовую политику, связанную с реорганизацией бизнеса. По всем обязательствам, в том числе по ОСАГО, продолжает отвечать "Пирамида", поскольку о банкротстве компании на сегодняшний день речь не идет.

Текущие проблемы связаны с ликвидностью и действиями конкурентов. И мы решаем эти проблемы наиболее удобным для нас способом.

По нашей просьбе ситуацию прокомментировал Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя инспекции страхового надзора по ДВФО:

- САО "Пирамида" одна из тех первых компаний, которые стали работать на территории Приморского края. И я не соглашусь с нынешним директором страховой компании, что бренд "Пирамида" не давал возможности нормально работать на страховом рынке. Надо сказать, что во мнении о страховщике "Пирамида" было больше хорошего, чем плохого.

Однако в последнее время в ней были вскрыты ряд нарушений страхового законодательства, касающиеся работы по ОСАГО. Время устранить все нарушения было, но страховщик не только не сделал этого, а просто стал игнорировать отдельные положения законодательства, представлять в инспекцию не ответы, а отписки, в связи с чем у страховой организации отозвана лицензия.

Отзыв лицензии означает, что страховщик не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличения обязательств в соответствующие договоры.

Страховщик в течение месяца со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии обязан уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования. В случае, если страховщик по истечении шести месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии не выполнит требования, предусмотренные п.9 ст.32.8 Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ", орган страхового надзора обязан обратиться в суд с иском о ликвидации юридического лица.

Хотелось бы порекомендовать страховщику серьезно подойти к вопросу, касающемуся страхования жизни. Компании необходимо возвратить страхователям выкупную сумму, ведь там в основном физические лица".

По идее, "Пирамида" должна была заранее позаботиться о передаче портфеля другой компании. Обычная процедура такова: компания передает свой страховой портфель другой компании, которая удовлетворяет всем требованиям для работы с конкретным видом страхования. При этом направляет каждому своему страхователю письмо, в котором спросит, согласен ли он перейти в другую компанию. Если нет - возвращает деньги. Но сегодня у "Пирамиды" обязательств много, а активов мало. "Такой портфель без денег никто не возьмет", - говорят специалисты.

По непроверенным данным, имея 30 млн руб. уставного капитала, в активах "Пирамиды", кроме неподкрепленных векселей, только недвижимость стоимостью в пределах 7 млн. Принимая во внимания отчетность компании за последние 9 месяцев, это в 2 раза меньше обязательств.

Сейчас "Пирамида" имеет право делать выплаты только по тем договорам, по которым страховые случаи произошли до 28 ноября, то есть до вступления в силу приказа о лишении лицензии. В остальных случаях компания просто не вправе выплачивать компенсации, поскольку уже не является страховщиком.

Ситуацию осложняет еще одно любопытное, но не вполне ясное обстоятельство. В реестре страховых компаний значится САО "Пирамида". В июле этого года компания поменяла свой статус и стала ООО "Пирамида", фактически это другое юридическое лицо. В месячный срок ей необходимо было уведомить страховой надзор об этих изменениях, но этого не было сделано, поэтому произошла некая путаница. Обязательства несет САО "Пирамида", а ООО "Пирамида" вроде как не у дел.

Ну и, конечно, благодаря "Пирамиде" тень ляжет на все региональные страховые компании. Обидно и то, что до определенного времени "Пирамиду" знали как ответственного страховщика.