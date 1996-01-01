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Рубль начинает и пока выигрывает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

C начала ноября доллар в России подешевел на 50 копеек, и население начало активно от него избавляться.

Однако повода для паники нет, считает главный специалист отдела казначейства ОАО "Промсвязьбанк" во Владивостоке Владимир БАРАНОВ. По его мнению, ослабление доллара в данный момент прекратилось. Больших объемов закрытия валютных вкладов у Промсвязьбанка во Владивостоке не наблюдалось, валютные кредиты выдавались в плановом режиме.

Владимир Баранов предполагает, что ближайшая перспектива для американской валюты - "плавание" в пределах 26-26,4 руб., и выше этого интервала доллар вряд ли поднимется.

Более пессимистического прогноза придерживается Владимир КОРОЛЕВ, начальник отдела работы с корпоративными клиентами Востокбизнесбанка. Он считает, что могут оказаться правы некоторые экономисты, пророчащие падение курса доллара до 24 руб. Вместе с тем уровень экономики США по сравнению с другими странами остаётся высоким и резкого обрушения валюты США быть не должно.

Аналогичного мнения придерживается Павел ВЕЛИЧКО, начальник отдела по работе с физическими лицами ОАО СКБ "Примсоцбанк". По его словам, в настоящий момент население адекватно реагирует на сложившуюся ситуацию и в полном смысле переходит на рубли. Предприятия также конвертируют свои счета в рубли, т. к. не хотят лишиться существенных сумм.

По мнению специалистов ЗАО ПТКБ "Меркурий", исходя из спроса и цен на мировом рынке на российскую нефть, в ближайшие полгода рубль, вероятнее всего, будет укрепляться по отношению к американскому доллару. Но не исключен временный рост курса доллара к концу 2006 г. и в начале 2007 г., что позволит вернуть часть потерянных позиций.

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