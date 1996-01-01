Автокредит - это по-нашему

За последние несколько лет структура игроков на приморском рынке автокредитования значительно изменилась. Многие кредитные организации решили себя попробовать на этом поприще. Край, где автомобиль не роскошь, а праворульный друг, давно стал притчей во языцех во всех регионах страны. Где же, если не у нас, развивать автокредитование? В результате жесткой конкуренции банки снижают процентные ставки, отказываются от первоначального взноса и даже готовы предоставлять кредиты на подержанные авто.

Банки начинаются с автокредитов

Действительно, редко какая кредитная организация не имеет в своем списке автозаймы с различными условиями выдачи, которые при этом постоянно обновляются. Уменьшаются процентные ставки и размер первоначального взноса, увеличиваются сроки кредитования. Банки смягчают требования к платежеспособности заемщика.

Какие параметры должен учесть автолюбитель?

Во-первых, первоначальный взнос. Он не потребуется в Примсоцбанке. Вместе с тем максимальная сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости приобретаемого автотранспортного средства. Увеличение суммы допускается на величину страховой премии по программе КАСКО.

Во Владивостокском филиале Импэксбанка (группа "Райфайзен") предложат внести не менее 10% - за новый автомобиль и 20% за подержанный (автомобиль на дату выдачи кредита не старше 10 лет). Сроки до 5 лет и до 3-х лет соответственно. На подержанный автомобиль предоставят кредит до $50 тыс, а новый может потянуть и на $150 тыс. Банк предлагает и новую услугу - кредит без первоначального взноса. Но сумма ограничивается $ 40 тыс.

В Азиатско-Тихоокеанский банк при оформлении кредита необходимо внести 15% от стоимости автомобиля, если клиент желает взять кредит до 3-х лет. В случае определения срока свыше 3-х лет потребуется 25% стоимости в качестве первоначального взноса. В обоих случаях кредит может быть оформлен и на новое транспортное средство, и на подержанное.

МДМ-банк в качестве условия кредитования выдвигает первоначальный взнос для транспортного средства категории "В" - не менее 10% от стоимости автомобиля, при этом оплата страховой премии по АвтоКАСКО и ОСАГО производится за счет собственных средств заемщика. Подобное условие в отношении страховки и для подержанных автомобилей. Но в данном случае нужен первоначальный взнос не менее 20% от стоимости. Аналогичный взнос действителен и для новых автомобилей, но с оговоркой, что оплата страховой премии может быть (по желанию клиента) включена в сумму кредита при условии страхования АвтоКАСКО и ОСАГО в уполномоченных банком страховых компаниях.

ОАО НБ "ТРАСТ" во Владивостоке ставит в качестве условия 20-30% первоначальный взнос для подержанного автомобиля, в этом случае транспортное средство должно быть не старше 10 лет. Сумма кредита - до 750 тыс. руб.

Предоставляя займ по программе классического автокредитования, банк "Авангард" предлагает внести не менее 30% от стоимости автомобиля. А иногда и 40%, и 50% стоимости. В данном случае клиент должен иметь в виду, что такие условия предусматривают не только высокий первоначальный взнос, но и определенные бонусы, а именно безпроцентный кредит.

Процентный барьер

Банки - автокредиторы предлагают сегодня процентные ставки в разбросе от 5,5 до 15 пунктов, и в принципе не имеет значения, в какой валюте будет оформлен кредит. Необходимо сразу уяснить, что ставки зависят от сроков, первоначальных взносов и залога. Как правило, к обязательной процентной ставке плюсуется комиссия за ведение ссудного счета. Собственно плата за появление данного счета взимается единовременно, сразу после оформления кредита.

Итак, проценты. Банк "Авангард" оперирует 5,5% ставки годовых для желающих оплатить автокредит от года до трех лет без первоначального взноса. Безпроцентный кредит возможен, если заемщик вносит от 30 до 50% от стоимости автомобиля. Во всех случаях ставка по страхованию КАСКО (угон, ущерб по выбору) составит 9% от стоимости выбранного автомобиля. Комиссионный сбор за оформление кредита и обслуживание счетов - $150 единовременно. Также осуществляется обязательное страхование от несчастного случая - 0,99% от суммы кредита.

Импэксбанк предлагает также невысокие процентные ставки на подержанные автомобили - 9-10% в зависимости от валюты кредита и длительные сроки - до 5 лет. Обязательным является страхование жизни заемщика и приобретение АвтоКаско. Комиссия за предоставление кредита не взимается. Возможен кредит до $15 тыс. и без оформления полиса на АвтоКаско, в этом случае ставка автокредита составит примерно 14% в рублях и 9-10% в инвалюте. Непреложным условием станет лишь покупка полиса ОСАГО, что, согласитесь, дешевле чем КАСКО. Ежемесячная комиссия (за ведение ссудного счета) составит от 0,2 до 0,5% от первоначальной суммы кредита, в случае покупки новой машины - 0%. Страхование жизни является для заемщика обязательным в обоих случаях.

МДМ-банк при приобретении нового автомобиля отечественного или иностранного производства предлагает заемщику от 50 до 900 тыс. руб., либо эквивалентную сумму в инвалюте сроком до 5 лет. Взимается также единовременная комиссия (за открытие ссудного счета) в размере 3 тыс. руб., ежемесячная комиссия (за ведение ссудного счета) составит 0,5% от первоначальной суммы кредита. Это условия экспресс-кредита банка.

Срок возможного автокредита в Примсоцбанке определяется в 3 года и не зависит от суммы займа. Единственное, если автолюбитель предполагает позаимствовать от 50 тыс. до 299 999 руб., процентная ставка составит 15% годовых; если решится взять от 300 тыс. до полумиллиона рублей, проценты по вкладу будут 12%, и такой займ называется "Престиж".

Национальный банк "Траст" кредитует на срок от 1 года до 3-х лет. Размер процентной ставки напрямую зависит от года выпуска "железного коня". Автомобиль возрастом до 3 лет оценят в 14%+0,6% (ежемесячное обслуживание кредита) и потребуют оформления страховки АвтоКАСКО. На авто от 3 до 10 лет страховка не нужна, но первый взнос будет в размере 30% стоимости, а ставка - 14%+0,8%.

Азиатско-Тихоокеанский банк обуславливается лишь 2% за открытие ссудного счета при условии страхования автомобиля и взимает 12% годовых + 1,3% за ведение ссудного счета ежемесячно. На сумму до 200 тыс. руб. требуется только залог автомобиля и не нужен поручитель.

По словам Ольги РОЦОЙ, руководителя центра кредитования населения "АТБ" (ОАО) во Владивостоке, в основном кредиты берут на подержанные авто. Самая популярная марка приморских автолюбителей - "Тойота". Также, если заемщику не хватает средств, банк может выдать кредит до 75 тыс. руб. без залога.

В качестве подсказки напомним автолюбителям, что кредит в банке не предоставят, если вы собираетесь купить авто у некоего дяди Вани. Важным аргументом в получении кредита является заключение договора на покупку свежепроизведенного автомобиля у официального дилера через салон. При желании выбрать автомобиль на японских аукционах можно воспользоваться услугами частных предпринимателей или фирм, но только тех, кто заключил договор с банком.