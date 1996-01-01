Призы от "БФГ-кредита"

Банк "БФГ-Кредит" открывает новую линейку вкладов. Процентные ставки по вкладу "Призовой", действующие в филиале "Приморский" составляют 11,5% в рублях и 9% в валюте.

Кроме того, каждому новому вкладчику банк вручает ценный подарок и предоставляет возможность получения главного приза.