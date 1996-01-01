У Банка "Меркурий" появился дополнительный офис

Банк "Меркурий" открыл дополнительный офис во Владивостоке, в районе площади Луговой по адресу: ул. Новоивановская, 3.

Для удобства клиентов новое подразделение работает без выходных, с 9.00. до 19. 00., осуществляя отправку денежных переводов, валютно-обменные операции и прием платежей.