Александр Яровой докупил Примсоцбанка

Чистая прибыль Примсоцбанка в январе-сентябре 2006 г. выросла в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. в 2,2 раз - до 122 млн 884 тыс. руб. При этом объем привлеченных средств вырос на 85,5% - до 4 млрд 434,960 млн руб.

Как сообщалось ранее, Примсоцбанк планирует увеличить уставный капитал на 42 333 340 руб. путем допэмиссии обыкновенных акций. Банк планирует разместить 4 млн 233,334 обыкновенных акций номиналом 10 руб. по закрытой подписке в пользу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC). В преддверии очередной эмиссии произошел ряд изменений среди акционеров банка. Так, доля акций, принадлежащих Александру ЯРОВОМУ, выросла с 19,98516% до 24,54945%, а доля Евгения БУЛАХА снизилась с 17,61673% до 13,05244%.