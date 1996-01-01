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Инфляцию притормозят до выборов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министр финансов Алексей КУДРИН сообщил, что инфляция в этом году составит 8,8-8,9%. Вопреки мрачным прогнозам начала года, властям, наконец, удастся удержать рост цен ниже психологически важной отметки 10%.

Но это вовсе не значит, что теперь инфляция будет планово снижаться. В тот же день директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ Андрей КЛЕПАЧ рассказал об очередном повышении прогноза по инфляции на 2008-2009 годы.

Выступая перед студентами в Академии бюджета и казначейства, Алексей Кудрин рассказал, что сбить инфляцию в этом году удалось за счет укрепления рубля. Способствовала этому и большая скорость обращения денег, чем ожидалось. При этом министр подчеркнул, что надо сохранить позитивную тенденцию снижения инфляции во что бы то ни стало.

В сохранении этой тенденции эксперты сомневаются: многие важные решения, которые в итоге подстегнут инфляцию, откладываются на послевыборный период. На заседании правительства 30 ноября были приняты решения по либерализации рынка газа и электроэнергии. Тогда глава "Белого дома" Михаил ФРАДКОВ сказал министрам, что данная программа не должна привести к инфляции и негативным последствиям. Правда, уже на следующий день Андрей Клепач сообщил, что прогноз по инфляции на 2008-2009 годы придется повысить на 0,3-0,5% из-за пересмотра плана изменения тарифов на энергоносители в 2008 году.

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