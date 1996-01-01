Получите свою ПАЙку!

С 1996 года на российском рынке финансовых услуг для населения начали работать паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Устройство паевых фондов было так тщательно продумано экспертами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, что до сих пор не было ни одного случая ущемления интересов пайщиков. Существенный плюс - фонд не может обанкротиться, так как не является юридическим лицом. Активы фондов хранятся на отдельных счетах, контролируемых спецдепозитарием.

Таким образом, всем, кто располагает некоторой суммой свободных денег и хотел бы узнать, какие еще варианты размещения денежных средств (помимо банковских депозитов) существуют сегодня на финансовом рынке, будет полезно узнать об эффективных способах их приумножения.

Ваши деньги работают на вас

Одной из таких альтернатив являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Паевые фонды - это объединенные средства многих инвесторов, которые передаются ими в доверительное управление специальным компаниям, т.е. управляющим. Оплата услуг этих компаний осуществляется из средств пайщиков в виде вознаграждения, рассчитываемого как определенный процент от величины активов (но не больше 5%).

Не критично, если пайщик сам не является знатоком финансов. Специалисты управляющей компании (УК) берут на себя управление деньгами клиентов. Они анализируют ситуацию на рынке ценных бумаг и решают, какие бумаги в данный момент стоит купить, а какие - продать.

Наталья ВОЙЧУК, руководитель управления продаж филиала УК "Тройка Диалог" в г. Владивосток отмечает, что справедливую стоимость акций обычному человеку оценить очень сложно, слишком много показателей нужно принимать во внимание. Поэтому обращение к профессионалам является наиболее оптимальным вариантом. Вложив даже небольшие средства в один из паевых фондов, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами инвестирования в ценные бумаги и понять, как ваши деньги могут работать на вас. При этом, инвестируя в ПИФы, можно выбрать оптимальную стратегию, которая будет соответствовать финансовым возможностям и задачам пайщика, от агрессивной до консервативной стратегии поведения на рынке.

Евгений ЦВЕЛЕВ, зам. регионального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) также придерживается аналогичного мнения. Если появилась заинтересованность в инвестировании, желательно обратиться в паевой инвестиционный фонд. Сэкономив время, начинающий инвестор со временем начнет постепенно разбираться в функционировании фондового рынка. Паевой фонд - это мировой опыт инвестирования для непрофессионалов. Например, в США каждая третья семья является пайщиком паевых фондов. В западные аналоги паевых фондов инвесторы вкладывают на десятки лет.

Инвестиционный пай в подарок

Преимущества ПИФов: простота, доступность, открытость, надежность и доходность. Купив пай, инвестор может рассчитывать на доходность в 3-4 раза выше банковского вклада. Пайщику фонда стоит опасаться лишь личных панических настроений и непрофессионализма управляющего.

Заметим, что доходы инвесторов паевых фондов образуются за счет роста активов, составляющих фонд.

Подтверждением факта владения паем является выписка из реестра. Большинство паевых фондов позволяют инвестировать средства от 3 до 10 тыс. руб., что вполне по силам частным лицам. Как и другие ценные бумаги, инвестиционные паи можно передать по наследству или подарить. Конечный доход непосредственных инвесторов (физических лиц), который они получают при продаже паев, облагается налогом в 13%.

Евгений Цвелев также подчеркивает, что за последние 5 лет фондовый индекс России вырос в 8 раз, т.е. инвестирование средств в фондовый рынок через ПИФы в среднем мог приносить не менее 100% годовых.

Деньги возвращаются с приростом

Возможность реально заработать отличает инвестиции от сбережений. Основное отличие банковского депозита или домашнего сбережения денег по образу "заначки" от паевого инвестирования в том, что деньги при этом не прирастают. Даже если кредитное учреждение предлагает высокий процент, а в последнее время приморские банки оперируют вкладами под 12-13% годовых, как говорится, "отца русской интеллигенции" это не спасет, т.к. за год все накопленные проценты практически покрывает инфляция. Вместе с тем, не будем опровергать и тот факт, что вклады являются традиционным финансовым инструментом и пользуются спросом.

Форма домашнего хранения финансов, как правило, в валюте, также в последнее время дискредитировала себя. Тем паче, что такие накопления граждане осуществляли в долларовом эквиваленте. Как известно, доллары в последнее время понизили свою весовую категорию.

Следующий фактор, отличающий пайщика от вкладчика, состоит в том, что владелец пая также просто может вернуть вложенные средства, как и внести их. При этом вложенные деньги возвращаются с приростом (если стоимость пая выросла) на тот период времени, как будут истребованы средства от пая. Управляющая компания и ее агенты имеют право продавать паи несколько дороже (с надбавкой), а выкупать несколько дешевле (со скидкой), чтобы покрыть расходы на организацию торговли. Таким образом, всегда нужно быть готовым к тому, что при покупке пая вы можете уплатить несколько большую сумму, а при продаже получить несколько меньшую.

Кто не рискует?

Необходимо иметь в виду, что доходность инвестиций в паевые фонды не гарантируется государством. В этом постулате содержатся, по сути, и риски паевого инвестирования, и его несомненные преимущества, т.к. управляющие компании заинтересованы в максимальном приросте средств пайщиков с минимальным уровнем риска. При этом пайщик имеет возможность, что называется, отследить историю работу паевых фондов и их доходность за несколько предыдущих лет. Стоимость паев на ежедневной основе публикуется на сайте УК. В то же время нельзя судить по прошлой доходности паевых фондов о будущем.

Наталья Войчук обращает внимание потенциального инвестора на то, что фонды, в которых присутствуют акции компаний, могут не только расти, но и падать, следуя за рынком, реагируя на внешнюю политическую и экономическую конъюнктуру. Именно поэтому аналитики УК "Тройки Диалог" рекомендуют своим пайщикам инвестировать в фонды на долгие сроки - от 1 года. В этом случае можно избежать цикличности и периодов падения рынка. Также следует обращать особое внимание на выбор управляющей компании: сколько лет она работает на рынке, каким объемом средств управляет, какой размер собственных средств, какое место в рейтинге занимает.

И напоследок полезный совет от Натальи Войчук. Главное для пайщика при выборе фонда - определить цель инвестирования. Вы хотите накопить или сохранить? Сберечь или приумножить? От этого и будет зависеть выбор фонда. Если инвестор хочет приумножить свои вложения и при этом готов рискнуть, то лучше выбрать фонды акций. Если основная цель инвестора заключается в том, чтобы сохранить свои средства и в любой момент ими воспользоваться, то при такой стратегии больше подойдут фонды облигаций.

О том, какие существуют фонды и в чем их различия, "ЗР" вернется в своих следующих публикациях.