Денежный CONTACT Дальневосточного банка

С 17 ноября 2006 года Дальневосточный банк предоставил своим клиентам новую услугу денежных переводов по системе CONTACT.

Теперь в банке действуют две системы международных денежных переводов - уже ставшая привычной для многих клиентов система Western Union и российская система CONTACT.

Новая система внедрена банком для того, чтобы предоставить своим клиентам возможность воспользоваться преимуществами различных систем денежных переводов. До 8 декабря 2006 г. к системе CONTACT будут подключены все офисы Дальневосточного банка во Владивостоке.