В России появится новый вид ценных бумаг

Госдума приняла во втором чтении проект закона, в соответствии с которым в России должен появиться новый вид эмиссионной ценной бумаги - российская депозитарная расписка. Об этом сообщает РИА "Новости".

В результате вносимых изменений в закон "О рынке ценных бумаг" под российской депозитарной распиской будет пониматься именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента. Ее владелец сможет требовать от эмитента этого вида расписки соответствующего объема ценных бумаг или услуг, связанных с правами владельца российской депозитарной расписки.