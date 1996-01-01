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Авто в кредит
Проект "Авто в кредит" рассчитан на автолюбителей, которые решили купить в кредит автомобиль новый или подержанный (не старше 7 лет) как российского, так и иностранного производства. Преимуществами этого проекта являются отсутствие требований залога и поручительства, минимальное время на оформление документов и получение кредита.
В офисе компании "Росгосстрах в Хабаровске" производится оформление всех необходимых документов, а также полисов добровольного страхования автомобиля от угона и ущерба (каско) и ОСАГО.
Как сказала заместитель директора филиала ООО "РГС - Дальний Восток - Главное управление по Хабаровскому краю" Милана РАСПУТИНА: "Схема покупки автомобиля в кредит в западных регионах страны уже активно действует, а в Хабаровске мы делаем только первые шаги. Становится нормой покупать в кредит имущество, и страхование позволяет избежать дополнительных финансовых затрат в случае непредвиденных обстоятельств. Банк требует погашения кредита независимо от этих обстоятельств, а страховая выплата помогает клиенту выйти из сложной финансовой ситуации".
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