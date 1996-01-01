Все сделано правильно

Страховая компания "РОСНО" и правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития страхового сектора в регионе.

В рамках соглашения "РОСНО" намерена участвовать в социально-значимых для края проектах, в том числе по разработке и реализации финансово-кредитных и инвестиционных механизмов финансирования государственных социальных программ; в программах по ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, компания будет оказывать поддержку правительству края в аграрном секторе, разрабатывая программы сельхозстрахования, а также будет развивать страхование жизни и пенсионное страхование.