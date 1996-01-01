Возвращение к фондовому рынку

В Хабаровске прошла конференция, посвященная фондовому рынку ДВ. Как заметил в начале конференции генеральный директор компании "ДВ-Инвест" Алексей ВАКСМАН, понятию инвестиции каждый дает свое определение.

"Так, на вопрос, что такое инвестиции банкиры доказывают, что это процесс кредитования под залог имущества, риэлторы утверждают, что это вложение денежных средств в недвижимость, страховщики, что это страхование всевозможных рисков". Лишь немногие граждане России, услышав слово инвестиции, вспоминают про фондовый рынок, но это объяснимо.

Досье В настоящий момент в Хабаровском крае официально зарегистрировано 19 участников рынка ценных бумаг. Из них 13 - это банки (5 местных, 8 филиалов), 3 - регистраторы (филиалы), 3 - инвестиционные компании (местные). За все время существования фондового рынка края (около 10 лет) число профессиональных участников не превышало 40. Все дожившие до сегодняшнего дня - "выходцы" из первой половины 90-х.

Со слов Алексея Ваксмана, банки, имеющие лицензии на операции с ценными бумагами, за прошедшее десятилетие в инвестировании замечены не были. (В последнее время в отдельных случаях они стали появляться в акционерном капитале кредитуемых АО, но это скорее исключение, чем правило, и часто - для снижения риска невозврата.) Спрос на регистраторов по-прежнему ниже предложения. Депозитарная система края практически не работает, т. к. услуга не востребована. Инвестиционные компании занимаются брокерской деятельностью, интернет-трейдингом, консалтингом АО, но объемы операций очень небольшие.

Задача, под которую строилась указанная инфраструктура, а именно консолидация в руках собственников распыленных приватизацией активов и повышение эффективности управления этими активами через консалтинг, размещение акций на биржах и т. п. в настоящее время практически решена. Еще полгода-год, и, по заявлению профучастников, консолидировать будет нечего. В то же время альтернативы не возникают. Созданный потенциал экономикой, предприятиями края не востребован: общероссийский рост рынка корпоративных облигаций в 2003 году обошел Хабаровский край стороной, ПИФы - хит последних двух лет в центральной части России - также оказались здесь не нужны. При этом емкость рынка Хабаровского края достаточно велика. По данным компании "ДВ-Инвест", ежемесячные доходы населения региона (с учетом "серой" зарплаты и других неофициальных источников дохода) составляют ориентировочно ежемесячно 10-15 млрд руб., что приблизительно равно 120-180 млрд руб. в год. На суммарные ежегодные накопления приходится от $ 300 млн. до $ 1 млрд., или от $ 200 до $700 на одного жителя края. Только 1% от этой суммы составляет $ 3 - $1 0 млн, тогда как в развитых странах доля средств граждан, участвующая в инвестициях, доходит до 30%. Разве какое-нибудь предприятие Хабаровского края отказалось бы от $ 90 - $300 млн? А выходит, что отказываются. Суммарные годовые инвестиции в основные средства в Хабаровском крае исчисляются миллиардами рублей. Из них доля средств, привлеченных с фондового рынка, составляет не более чем 0,1%.

В сложившейся ситуации ориентация на иностранные инвестиции в масштабах края не эффективна. Как заметил Дмитрий ШТЫКОВ, генеральный директор "Института профессиональных директоров", рассчитывать на иностранного инвестора как на панацею не стоит. "Такого инвестора могут заинтересовать только крупномасштабные проекты, - сказал он, - но никак не коммунальное хозяйство даже такого города как Хабаровск. В то же время сам город заинтересован в развитии этой отрасли". "Если тот же водоканал начнет работать, руководствуясь рыночными принципами, т.е. его организационная и финансовая структура станут "прозрачными", здесь обязательно найдутся люди, которые захотят вложить туда свои деньги. И это в итоге принесет выгоду не только им, но и Хабаровску".