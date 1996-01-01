С 2007 года рубль станет полностью конвертируемым

Министр финансов России Алексей КУДРИН обещает, что с 2007 года российский рубль будет конвертируем. Министр финансов также отметил, что гражданам России "будет разрешено открывать любые счета во всех банках мира", с условием, что они соответствующим образом уведомят налоговую инспекцию.

Говоря о соотношении рубля к доллару, Кудрин отметил, что в бюджет сейчас закладывают 27,8-28 рубля за доллар.

Делая прогноз по инфляции, Кудрин сказал, что "мы надеемся, что инфляция не повысится". При этом, по его словам, к естественным монополиям, в частности, РАО "ЕЭС России" и "Газпрому", есть "большие вопросы по затратам - все ли затраты обоснованы". Кудрин отметил, что затраты этих компаний в значительной мере влияют на инфляцию.