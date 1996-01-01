На китайском направлении

Обслуживание внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетных направлений работы Региобанка. По итогам 2004 года доля банка в этом сегменте экономики Хабаровского края составляет 35% по экспорту и около 10% по импорту. При этом до половины всех совершаемых банковских операций приходится на операции с китайскими контрагентами.

На российско-китайском рынке Региобанк работает с 1993 года. За эти годы был наработан ценный опыт организации расчетов между странами, открыты прямые корреспондентские счета со всеми банками "большой четверки": Банком Китая, Сельскохозяйственным банком Китая, Строительным банком Китая и Торгово-промышленным банком Китая, а также коммерческим банком "Чайна Эвербрайт Банк".

За счет прямых корреспондентских отношений с китайскими банками удалось добиться максимальной эффективности исполнения платежей в КНР и из КНР практически без использования в данной схеме промежуточных американских и европейских банков. Как следствие - время прохождения платежей стало минимальным, уменьшилась их стоимость - экспортные суммы теперь зачисляются в полном объеме без вычитания комиссий инобанков. Кроме того, в результате правильного определения пути прохождения платежей скорость поступления экспортной валютной выручки на счета клиентов Региобанка приблизилась к максимальной.

Имея большой опыт обслуживания внешнеэкономической деятельности, Региобанк предлагает также своим клиентам использовать в расчетах широкий набор документарных операций, включая различные виды аккредитивных операций, и проводит операции по выдаче гарантий (гарантий надлежащего исполнения контракта, гарантий платежа, гарантий возврата авансового платежа; гарантий предложения, гарантий обеспечения кредита, гарантий качества и т. д.).

Приняв контракт на обслуживание, квалифицированные специалисты помогают юридическим лицам выбрать оптимальную схему прохождения платежа, составить платежные условия контракта, проекта аккредитива, проанализировать условия и подготовить заключение по аккредитиву, а также оперативно решить все текущие вопросы по ходу совершения расчетов с контрагентами.

Уделяя большое внимание развитию отношений с китайскими партнерами, Региобанк традиционно участвует в ежегодной Международной торгово-экономической ярмарке в г. Харбине. В этом году банк на ярмарке представляли президент Региобанка Сергей ГРЕБЕНЮК, начальник управления корпоративного развития Светлана ЧЖАН и начальник отдела корреспондентских отношений и документарных операций Елена ЧУМАКОВА. Главной темой обсуждения с китайскими коллегами стал проводимый на территориях приграничных зон России и Китая эксперимент по использованию в торговле прямых расчетов в национальных валютах.

Понятию "приграничная торговля" в китайском законодательстве в отличие от российского дано четкое определение. Оно включает товарообмен между жителями приграничной полосы (шириной 20 километров вглубь границы) на совместных рынках, мелкую приграничную торговлю, а также внешнеэкономическое техническое сотрудничество и кооперацию приграничных районов. При этом торговля может осуществляться как в свободно конвертируемых, так и в национальных (рубли или юани) валютах.

Исходя из уже существующего опыта, расчеты в национальных валютах ориентированы и представляют интерес в первую очередь для физических лиц. Есть все основания предполагать, что до тех пор пока рубль и юань не станут свободно конвертируемыми, риски при использовании их в расчетах за стратегические товары, котировки на которые устанавливаются на крупнейших товарных биржах мира, будут сохраняться. В то же время для участников мелкооптовой приграничной торговли подобные курсовые риски нивелируются удобством и простотой расчетов.

Вследствие этого, не переоценивая результатов проводимого на территориях приграничных зон эксперимента, и российские, и китайские банкиры высказываются за его дальнейшее продолжение.

Региобанк, в частности, продолжит развивать инфраструктуру, которая позволит его клиентам проводить расчеты в рублях и юанях. Так, на встрече с представителями Сельскохозяйственного банка Китая (Хэйлунцзянский филиал, Харбин) был согласован договор (в скором времени ожидается его подписание) об открытии счетов Региобанка в отделении банка в г. Суйфэньхэ и ведении расчетов в национальных валютах двух стран.

Кроме того, клиентам Региобанка, желающим воспользоваться новой услугой, оказывается консультационная помощь: разъясняются требования банковского и валютного законодательства, связанные с организацией расчетов при приграничной торговле.

В целом перспективы отношений с китайскими партнерами Региобанк видит в ориентации на долгосрочное сотрудничество. Это открытие взаимных счетов в национальных валютах; активизация расчетов в рублях в приграничных районах; расширение документарного бизнеса, особенно при проведении первых сделок между партнерами и выходе на международный рынок (в противовес простым денежным переводам); продолжение работы по включению в условия экспортных аккредитивов, открытых по поручению китайских аппликантов - пункта, разрешающего телеграфный рамбурс; установление и расширение объема взаимных кредитных линий для подтверждения аккредитивов/гарантий; расширение гарантийных и других видов операций, принятых в международной практике. Все эти наработки помогут клиентам Региобанка еще более эффективно и обстоятельно строить свой бизнес с китайскими бизнесменами.