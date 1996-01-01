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"Сахалин-Вест" - это качественно и престижно
Крупнейший в Сахалинской области региональный банк МАБЭС "Сахалин-Вест" отметит в декабре 2006 года свое 15-летие. Ровесник перестройки, сегодня он крепко стоит на ногах. Только в уходящем году банк сделал серьезный шаг вперед - была объявлена и проведена эмиссия дополнительных акций банка на сумму в 100 млн рублей. Об остальном в интервью для "ДК" рассказала заместитель председателя правления банка Ирина КАРАКИЧА.
- Ирина Борисовна, с чего начиналась история банка "Сахалин-Вест"?
- 12 декабря 1991 года между одиннадцатью юридическими лицами и десятью физическими был подписан учредительный договор, который начинался следующими словами: "Настоящим договорились создать Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест" с уставным капиталом 15 млн рублей". Собственно, с этого и начинается история нашего банка, которая длится уже 15 лет. Совсем недавно банк закончил процедуру увеличения уставного капитала. 30 октября ГУ ЦБ РФ по Сахалинской области зарегистрировал отчет об итогах выпуска привилегированных акций банка в объеме 40 млн рублей, а 10 ноября - отчет об итогах выпуска обыкновенных акций объемом 60 млн рублей. В итоге уставный капитал банка вырос на 100 млн рублей и достиг 265 млн рублей. В целом капитал банка на 1 декабря 2006 года ориентировочно должен составить 440 млн рублей. Увеличив капитал, мы выполнили очень важную задачу - привели в соответствие текущие темпы роста активов банка и уровень капитализации. Для банков капитал является самым значимым фактором роста и развития. В текущем году мы, как и многие наши коллеги, столкнулись с проблемой капитализации на фоне повышенного спроса на денежные фонды со стороны субъектов экономики региона и ростом требований к качеству капитала со стороны Банка России.
- Чем сегодняшний "Сахалин-Вест" отличается от того молодого банка?
- Тот молодой банк, во-первых, был представлен только в Южно-Сахалинске и имел ограниченный круг клиентов - в основном юридических лиц. Как и большинство вновь созданных банков, он владел "сырыми" технологиями и имел довольно небольшие возможности. За прошедшие годы многое изменилось. Только за последние пять лет капитал банка увеличился в 10 раз, кредитный портфель - в 18 раз, вклады населения - в 20 раз. Сегодня банк предлагает 12 видов вкладов в четырех валютах, количество расчетных счетов возросло в 2 раза, доля ссудного портфеля банка в общем объеме выданных населению региона кредитов увеличилась с 7% до 17%, доля вкладов населения выросла, соответственно, с 6% до 16%. Банк за пять лет эмитировал свыше 22 тыс. пластиковых карт, обслуживает 130 зарплатных проектов. Из небольшого банка, имевшего когда-то только головной офис в Южно-Сахалинске, "Сахалин-Вест" вырос в крупный региональный банк с 35 подразделениями.
- Не все российские банки-ровесники "Сахалин-Веста" присутствуют сегодня на финансовом рынке России. Что пришлось преодолеть, чем руководствоваться в работе, чтобы не просто остаться на финансовом рынке, но и занять на нем достойное место?
- Мы переживали и преодолевали те же проблемы, что и вся страна. Но во многих ситуациях нам психологически, наверное, было сложнее из-за груза ответственности перед вкладчиками и клиентами за сохранение их сбережений. Наши сегодняшние результаты и то место, которое мы занимаем среди кредитных организаций Сахалина, федерального округа, да и России в целом, безусловно, явились следствием очень взвешенной политики, правильно выбранной стратегии и дальновидности нашего основного стратега - председателя правления Анатолия Ивановича МОХОВА. Коллектив банка и клиенты благодарны ему за это.
- Празднуя юбилеи, приходится не только подводить итоги, но и строить новые планы. Каким вы видите банк через 15 лет? Есть ли программы-минимум и максимум?
- Полумер мы не понимаем и не принимаем, поэтому у нас есть только одна цель - занять устойчивое место в рейтинге ста крупнейших российских банков. Мы видим "Сахалин-Вест" высокотехнологичным банком, по сути близким к финансовому супермаркету, но с четким разделением брендов и сфер бизнеса - розничного, корпоративного, частного банка и с безусловной ассоциативностью, что "Сахалин-Вест" - это качественно и престижно.
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