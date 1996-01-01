В 2007 году появятся пенсионные карты

Росинформтехнологии планируют в 2007 г. использовать в тестовом режиме унифицированные социальные карты (УСК) для информирования граждан о накопительной части пенсионных средств, сообщил руководитель Росинформтехнологии Владимир МАТЮХИН.

Работы по созданию УСК ведутся в рамках проекта "Электронная Россия". Необходимость внедрения УСК связана с тем, что существующие проекты социальных карт в регионах различны и не взаимодействуют друг с другом. В 2007 г. этот проект выйдет на этап тестирования.