Далькомбанк дает "Государственный процент +"

Приморский филиал ОАО "Далькомбанк" запустил новый вид вклада сроком 60 месяцев - "Государственный процент +".

Минимальная сумма первоначального взноса - 3 тыс. руб. Вклад пополняемый, минимальная сумма пополнения - 500 руб. Процентная ставка по вкладу равна ставке рефинансирования ЦБ РФ на день заключения договора. Вклады принимаются во всех подразделениях Приморского филиала ОАО "Далькомбанк".