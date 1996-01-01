Заслуги руководителей "Росгосстраха-Дальний Восток" отметил губернатор

Благодарности от имени губернатора Приморского края за высокий профессионализм и вклад в развитие страховой культуры предпринимательства Приморья были вручены генеральному директору ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" Юрию ШАТОВУ и его заместителю Александру ИВАШКИНУ.

Активная работа "Росгосстраха" по популяризации страхования, как инструмента защиты среднего и малого бизнеса, началась в 2005 г. Совместно с отделом поддержки предпринимательства администрации Приморского края в течение двух лет были проведены различные мероприятия: конференция "Страхование и финансово-кредитное обеспечение бизнеса" во Владивостоке, "круглые столы" в городах и районах Приморья, краевой конкурс "Предприниматель Приморья" и другие. II краевой форум, проходивший недавно во Владивостоке, стал продолжением плодотворного сотрудничества Росгосстраха с органами власти и представителями бизнеса. Как раз во время работы форума на закрытии научно-практической конференции и состоялось вручение благодарностей губернатора края топ-менеджерам ООО "Росгосстрах-Дальний Восток".