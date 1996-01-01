МДМ-банк слушает малый бизнес

С 10 ноября 2006 г. начала работать информационная линия для малого и среднего бизнеса МДМ-Банка 8 800 333 0 800.

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